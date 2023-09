”Vamos a empezar a buscar por nuestra propia iniciativa soluciones”: Minsalud sobre ciberataque

El jefe de la cartera de salud dijo que el Gobierno está buscando alternativas para minimizar las afectaciones en el sistema de salud.

“Hemos ido reuniéndonos permanentemente para ver cómo podemos ir resolviendo en gran parte la situación crítica que se nos ha ido presentando, y esperando, por supuesto, que la empresa pueda lograr una solución pronto (…) mientras tanto, no nos vamos a detener ahí, sino que vamos a empezar a buscar, por nuestra propia iniciativa, soluciones a un tema tan complejo como el que se nos acaba de presentar”, señaló.

Sin embargo, el Minsalud describió la situación como un hecho que afecta actividades primordiales del ministerio.

“Es una situación compleja, tenemos afectados sectores primordiales del trabajo y la rutina que nosotros ejercemos desde el ministerio”, agregó.

Publicidad

Sobre la falta de emisión de certificados de nacido vivo que viene impactando la atención a los menores recién nacidos, el ministro Jaramillo sostuvo que hicieron una solicitud especial a las EPS para que registren directamente a los menores y puedan recibir la prestación de los servicios de salud.

“Una solicitud especial para que las EPS inmediatamente registren a los niños y comiencen a prestarles los servicios que necesariamente hay que prestarles a estos menores, no podemos dejar a ningún niño sin la atención que se merece”, indicó el Minsalud.

Acerca de los pagos a las EPS dijo que entre este viernes 15 de septiembre y el lunes se harán pagos de presupuestos máximos, y cuestionó las deudas de las mismas con hospitales y operadores.

Publicidad

“No le pueden decir al ministerio que no les hemos pegado, cuando no es la realidad(…) hay que mirar esos puntos en detalle porque aquí no solo ven afectados los hospitales y las clínicas, sino también los proveedores”, afirmó.

Le puede interesar: