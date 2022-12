Vamos a taponar vías durante el paro: Fecode

La Federación Colombiana de Educadores entregó los detalles del paro que está programado inicialmente solo por un día para el 21 de febrero.

Según Fecode, no se cumplieron 24 de 25 acuerdos que se lograron el año pasado para levantar el último paro.

"Queremos demostrar que la ministra de Educación no está diciendo la verdad, y que el Gobierno no ha cumplido. En materia de Sistema General de Participaciones no hay propuesta todavía. Los contratos para la prestación del servicio de salud no se cumplen tampoco. Esa es una gran mentira. Un ejemplo es Antioquia. El sistema médico asistencial es peor que antes", dice Fecode.

Rivas señaló que van a realizar un paro multitudnario. "Vamos a hacer una toma de capitales, va a haber una gran concentración en Bogotá, vamos a taponar vías, y a hacer unas actividades", afirmó.

Fecode y el Ministerio de Educación tendrán una mesa para revisar el problema, pero desde sindicato la posición es que, si la ministra no soluciona los cuestionamientos de los maestros del país, el paro se prolongará.

Además, argumentan que hay problemas con el Programa de Alimentación Escolar. Rivas dijo que "si no hay PAE, no hay jornada única, y la jornada única debe ser con buenas condiciones para los maestros".

Del otro lado, la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Helga Hernández Reyes, le envío un documento al Ministerio de Trabajo en el que explica un listado de los cumplimientos que el Gobierno asegura que sí se cumplieron.

Primas extralegales, jornada única, docentes orientadores, juntas de educación y bienestar son los que el Ministerio da como cumplidos.

En cumplimiento están reforma estructural del SGP, nivelación salarial, cobertura de preescolar, y salud.

Los líderes del sindicato añadieron que, durante las movilizaciones, los candidatos al Congreso por varios partidos que hacen parte del comité ejecutivo del sindicato sí podrán hacer campaña.

Estos son Tarcisio Mora Godoy, por Decentes; Libardo Enrique Ballesteros Hernández, por la Alianza Verde, y Over Dorado Cardona, por la Alianza Social Independiente.

