Vaticano envía un nuevo mensaje de apoyo al proceso de paz con las Farc

hacer comentarios parciales sobre aspectos como la justicia, pues hay que esperar a conocer todo el trasfondo de lo que se ha venido definiendo en La Habana.



“Un juicio completo y acertado se puede dar solo cuando se conozcan exactamente los términos de lo que se ha pactado, pero lo que se ve ahora, de todas formas es un deseo de seguir en adelante”, añadió.



Balestrero reiteró el interés del Vaticano en el éxito del proceso de paz y que “el papa Francisco está muy enterado de todo lo que pasa y siempre ha dicho que la Iglesia está dispuesta a ayudar”.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El expresidente del gobierno español Jose María Aznar se refirió hoy en un conversatorio en Madrid al proceso de paz en Colombia para señalar que no le agrada y que tampoco le gusta que se discuta el asunto en términos de "guerra y paz".



-Continúa la indignación en Cúcuta por la muerte de un colombiano en Venezuela. Algunos sectores políticos invitaron a una movilización para exigir que no se sigan vulnerando los derechos de los connacionales en el vecino país.



-Este lunes serán judicializados los tres hinchas del Atlético Nacional que habrían participado en el asesinato de otro seguidor del equipo blanco en la ciudad de Medellín.

-Aumenta el número de municipios en los que se adelanta el proceso de desminado en Santander. Las autoridades piden que se incremente la colaboración de los desmovilizados de grupos guerrilleros para estos procesos.



-En La Vega, Cundinamarca, inicia la reunión del presidente Santos para evaluar la situación del país, por el Fenómeno de El Niño. Por ahora, se insiste en que no habrá racionamiento de energía.



-Se entregaron a las autoridades en Barranquilla la esteticista Erika Ordoñez y su yerno, acusados por la muerte de la joven Angie Mendoza, a quien le practicaron una cirugía clandestina.



-Alias “Junior” el peligroso Cabecilla del Clan Úsuga que fue capturado en las últimas horas en el departamento de Córdoba, será trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la cárcel de Cómbita, en Boyacá.



-La Fiscalía llamó a interrogatorio al alcalde del municipio de Restrepo, en el Meta, por modificar el esquema de ordenamiento territorial para favorecer un proyecto.

-Cuerpos de socorro del Huila siguen tras la búsqueda de tres personas que están desaparecidas luego de que un vehículo con cinco pasajeros cayera, en las últimas horas, al rio Magdalena.



-Cali vive desde este lunes un gran revolcón vial en las zonas más congestionadas. El sentido de las vías en la zona de colegios y universidades del sur de la ciudad fue modificado para mejorar la movilidad.



-Llegó al país David Ospina desde Inglaterra para sumarse a la concentración de la Selección Colombia en Barranquilla, para el partido de este jueves contra Perú.



-Fueron encontrados los primeros cuerpos tras el naufragio del carguero "El Faro", desaparecido en medio del huracán Joaquín cerca a las Bahamas la semana pasada.



-El defensor del Pueblo venezolano denunciará ante la ONU la retención de la que fue objeto el fin de semana cuando fue interrogado a su llegada al aeropuerto Benito Juárez, en la ciudad de México.



-Las autoridades capturaron a una gigantesca red que se dedicaba a comercializar drogas en cercanías a los colegios. Dentro de los detenidos hay una joven de 16 años.

En lo que va corrido del año 2015 el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ha invertido aproximadamente 4.100 millones de pesos en el mantenimiento de seis puentes vehiculares y más de 3 mil 200 millones en el mantenimiento de 17 puentes peatonales.