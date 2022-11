Venezuela pide a Colombia acelerar extradición de presunto asesino de Serra

alias ‘El Colombia’, presunto autor material del asesinato del diputado Robert Serra.

“Comenzamos a redactar esa solicitud y la queremos hacer formal a varias autoridades en Colombia, al defensor del Pueblo en Colombia, a la Embajada en Venezuela, a la Fiscalía, a todas las entidades pertinentes”, agregó el defensor Saab.

Además, dijo que es evidente “la responsabilidad de este psicópata”.

“Quiero destacar que por la muerte de este joven diputado hay hasta el momento 20 personas detenidas, y ellos han señalado a ‘El Colombia’ como el autor del asesinato”, enfatizó.

Por otro lado, aseguró que hay algunos implicados que no han sido capturados, entre ellos los autores intelectuales del crimen, por lo que es necesaria la extradición de ‘El Colombia’ para avanzar en la investigación.

“Me da la impresión de que no quieren entregar en Colombia a este criminal para que no hable, para que no diga quién fue el que le pagó y le ordenó el asesinato de Robert Serra”, dijo Saab.