Venezuela rechaza posible acuerdo militar entre Colombia y la OTAN

Venezuela expresó su preocupación y rechazo por el anuncio del presidente Juan Manuel Santos, sobre el inicio de discusiones para concretar un acuerdo de cooperación militar entre Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN).



Este anuncio quebranta la palabra empeñada por el presidente Santos en el año 2010 frente al presidente Hugo Chávez, de no concretar alianza militar con la OTAN.



El Gobierno venezolano se opuso firmemente ante el intento de introducir factores externos con capacidad nuclear en la región, cuyas actuaciones pasadas y recientes reivindican la política de la guerra, violentan acuerdos bilaterales y regionales de los cuales Colombia forma parte (UNASUR, CELAC), a través de los cuales se declaró a América Latina y el Caribe como Zona de Paz.



Este anuncio desvirtúa los principios de Bandung que dieron origen al Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), que prohíbe expresamente a sus Estados Miembros formar parte de alianzas militares.



En ese sentido, Venezuela hará valer todas las instancias diplomáticas y políticas a su alcance, para impedir que organizaciones bélicas con pernicioso expediente de guerra y violencia en el mundo perturben la paz de nuestra Región.



El Gobierno venezolano, en aras de la unión y la integración de la Patria Grande, exhorta al Gobierno de Colombia a no generar elementos de desestabilización y guerra en Suramérica.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:





-La Fiscalía alista llamado a entrevista a integrantes de la empresa de vigilancia del edificio donde fue asesinada Yuliana Samboní y también a algunos policías que participaron en el operativo.



-La Fuerza Pública tiene todo listo para que a más tardar el primero de enero los guerrilleros de las Farc estén ubicados en las zonas de concentración para su desarme.



-Hay una notable disminución de vehículos en las vías de la capital de la república, después de levantar la medida del Pico y Placa, salimos a las calles de Bogotá y pudimos evidenciar el poco tráfico que hay en las vías.



-A esta hora hay cierre total de la vía Buga-Buenaventura, por varios derrumbes que se presentan entre los sectores de Mediacanoa y Loboguerrero... Ya se presenta congestión vehicular en la zona.



-La Aeronáutica Civil entregará hoy un primer informe oficial relacionado con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las cuales se accidentó el avión de la aerolínea Lamía, el pasado 28 de noviembre, en el cual perdió la vida gran parte del equipo Chapecoense de Brasil.



-En las últimas horas falleció Bernardo Ochoa Arismendi, considerado como el padre de la cirugía pediátrica en el país… El médico era oriundo de Barbosa, Antioquia, y desde 1960 había hecho grandes aportes para la salud de los niños en Colombia.



-En un centro asistencial de Medellín se recupera Elkin Ramírez, vocalista de la banda Kraken, tras una recaída en su estado de salud este fin de semana.



-Un grupo de jóvenes, defensores de los animales, denuncian que fueron agredidos por el dueño de un establecimiento de venta de animales, porque estaban promoviendo una campaña para que la gente adopte a los animales en lugar de comprarlos.



-EL ICBF estudia las evidencias para determinar la responsabilidad de los padres de dos menores que resultaron quemados con pólvora en Santander en la celebración de Navidad.



-El presidente Barack Obama se encuentra en Hawai para despedirse de los militares en las bases del pacífico, y para los eventos de conmemoración de los 75 años del ataque de Pearl Harbor.



-Rusia denunció hoy el hallazgo de fosas comunes con decenas de cuerpos mutilados y con disparos en la cabeza en la ciudad siria de Alepo, que fue liberada la semana pasada por el Ejército sirio.