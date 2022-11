Venezuela rechazó el ataque de EE.UU. contra Siria

El Gobierno de Venezuela rechazó hoy el bombardeo de Estados Unidos a la base aérea siria de Shayrat, en represalia al ataque con armas químicas del régimen de Bachar Al Asad en la ciudad de Jan Sheijun, y dijo que esta acción es una "agresión" a la soberanía del país árabe.



"El ataque estadounidense a la República Árabe Siria constituye una agresión a la soberanía de este país y violenta los principios y propósitos de la Carta de la ONU", se lee en un comunicado difundido este jueves por la cancillería venezolana.



De acuerdo con Venezuela, la "agresión" de los Estados Unidos afecta el "principio de integridad territorial" y de "autodeterminación de los pueblos" en Siria.



Además, Venezuela criticó que Estados Unidos haya violentado el principio de "no injerencia en los asuntos internos de los Estados" con el bombardeo.



El presidente estadounidense Donald Trump autorizó ayer el bombardeo de la base siria de Shayrat para diezmar a las fuerzas leales a Bachar Al Asad, tras un ataque químico en el que murieron al menos 80 personas, entre ellas muchos niños, el pasado martes.



Dos buques anclados en el Mediterráneo lanzaron 59 misiles de crucero contra la base, desde donde la Casa Blanca cree que se gestó el ataque con armas químicas de Jan Sheijun.



Sin embargo, Venezuela alerta que sobre la posibilidad de que el ataque químico haya sido efectuado por "grupos terroristas y extremistas", y que la intervención estadounidense en Siria esté basada en un "falso positivo".



"Este ataque ha permitido, además, la recomposición logística a los grupos terroristas, que seguidamente atacaron al ejército nacional sirio", se añade en el comunicado.



Venezuela también recordó que "ni la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) han reportado aún los resultados de su investigación" sobre el incidente, y señaló que "condena" el uso de armas químicas "cualesquiera sean las circunstancias" y motivos.



Escuche en este audio más información sobre:



-La empresa de energía del Putumayo, anunció que esta noche se restablecerá el servicio eléctrico para Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle Guamuez y San Miguel, en el bajo Putumayo, tras la tragedia de Mocoa.



-BLU radio conoció la historia de un hombre que la tragedia le quitó 14 integrantes de su familia, su casa y hoy no sabe qué hacer.



-Por la alta congestión en el Consejo Superior de la Judicatura, varios procesos del caso Odebrecht estarán frenados por más de un mes.



-La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios advirtió que las empresas deberán actualizar sus planes de emergencia y contingencia para la Semana Santa



-El CTI de la Fiscalía descubrió una gigantesca fábrica de dólares falsos en el centro de Cali. Entre 5 y 6 millones de la moneda extranjera fueron impresos en el lugar para ponerlos a rotar en el mercado.



-Sigue en marcha la segunda jornada del Masters de Augusta, el torneo más importante del golf mundial que se juega en Estados Unidos.



-El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa aseguró que el fallo de la Corte Constitucional que protege a los vendedores informales, no afectará su política de intervención del espacio público.