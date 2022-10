Venta de Isagen, ¿beneficia o afecta al país? Debate de congresistas

Cepeda, quien apoya la venta, asegura que la venta de Isagen “puede ayudar a que los recursos vayan a otros sectores más productivos para el país, como es el tema de la infraestructura, y se pueden ‘apalancar’ otros más”. (Aquí: Isagén será subastada el 13 de enero ).

Agregó que es más rentable para la Nación hacer uso del dinero la venta de Isagen para usarlos en sectores que “realmente lo necesitan”.



Por su parte, el senador Duque, que se opone a la venta, afirmó que Isagen “es fundamental para seguridad energética del país y no se debe vender porque a la hora de la valoración hubo un error grave, ya que no se tuvo en cuenta el patrimonio ambiental y el de propiedad intelectual de la empresa lo cual es absurdo”.



Dijo que se ha creado un “falso dilema” y es “un pecado” pues “me da temor que Isagen se esté usando como un cajero electrónico para tapar un hueco fiscal”.



Cepeda negó que el dinero de Isagen se vaya a usa para cubrir un vacío económico en el país y por el contrario aseveró que “esos recursos van a fortalecer los sectores en los que tenemos debilidad en Colombia; esto no va a ser una caja menor”.



Duque afirmó que no se entiende por qué si dicen que lo de las carreteras “es tan rentable tenemos que vender un activo estratégico que genera recursos para darles créditos subsidiados a los constructores de las vías”.