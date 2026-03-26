Viajes de Petro al exterior han costado casi 3 millones de dólares: EEUU fue el destino más repetido

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha destinado cerca de 2'850.000 dólares (alrededor de 10.600 millones de pesos) en un total de 61 viajes internacionales durante su mandato, según registros de la Casa de Nariño. Estos recursos corresponden a gastos de transporte, alojamiento y alimentación del jefe de Estado, administrados por la Casa Militar.

Uno de los viajes más costosos fue el realizado a Nueva York, en Estados Unidos, entre el 21 y el 27 de septiembre, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este desplazamiento no solo fue el más caro, con un valor cercano a los 176.000 dólares (unos 652 millones de pesos), sino que también estuvo rodeado de controversia política.

Durante su estadía, el mandatario protagonizó un episodio en el que, desde una calle de la ciudad, hizo un llamado a militares a desobedecer órdenes del presidente Donald Trump, lo que derivó en tensiones diplomáticas y en la posterior cancelación de su visa, la cual fue devuelta recientemente hasta el final de su mandato.

El aumento del salario mínimo en 2025 se dará por decreto presidencial. Foto: Presidencia - Blu Radio.

Paradójicamente, Estados Unidos se consolidó como el país más visitado por el presidente Petro, con nueve ingresos registrados, a pesar de las múltiples crisis diplomáticas. Le siguen Brasil con seis visitas, Venezuela y Francia con cinco cada uno, y México con cuatro viajes.



En cuanto a la distribución del gasto, el rubro más alto corresponde al transporte, que asciende a dos millones seiscientos noventa y dos mil dólares (cerca de 9.959 millones de pesos). En menor proporción aparecen los costos de alojamiento y alimentación, que rondan los 83 mil dólares cada uno.