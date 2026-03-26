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Blu Radio  / Nación  / Viajes de Petro al exterior han costado casi 3 millones de dólares: EEUU fue el destino más repetido
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Viajes de Petro al exterior han costado casi 3 millones de dólares: EEUU fue el destino más repetido

En cuanto a la distribución del gasto, el rubro más alto corresponde al transporte, que asciende a dos millones seiscientos noventa y dos mil dólares (cerca de 9.959 millones de pesos).

Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro durante alocución sobre el salario mínimo
Foto: Presidencia de la República
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

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