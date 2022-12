Vicepresidente plantea 20 obras para mejorar la movilidad de Bogotá

En diálogo con Blu Radio el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, señaló que el Gobierno está comprometido con los proyectos de infraestructura vial en Bogotá, tanto en el proyecto de tren de cercanías como en lo relacionado a la descongestión en entradas y salidas de la ciudad, por tanto presentará este jueves un paquete de 20 proyectos de obras que “facilitarán el mejoramiento de todas las entradas y salidas de la ciudad”.

Publicidad

Los proyectos serán dados a conocer en el marco de un evento realizado por la Fundación Buen Gobierno en la Cámara de Comercio de Bogotá, en que se socializarán “a la ciudad y los candidatos a la Alcaldía, el contenido de sus propuestas y los tiempos en que podrían ejecutarse”. (Lea también: Benedetti dice que acumulación de poder de Vargas Lleras afecta a los ministros )

“Nada sacamos con mejorar las carreteras si no actuamos en los corredores de acceso a Bogotá. Hoy el 50% de los costos logísticos están representados en vías de ingreso y salida de Bogotá; por tanto, se presentará un proyecto para ampliar la autopista norte a 5 carriles en cada sentido, llevar la Carrera 7 en doble calzada hasta La Caro y el viaducto de acceso a Bogotá, que se construiría en un segundo piso iniciando en Soacha y terminando en la carrera 68”, dijo Vargas.

Publicidad

Estos proyectos, en palabras del vicepresidente, podrían transformar la realidad de Bogotá”. (Lea también: No me meto en política, a dar o quitar avales: Vargas Lleras )

Publicidad

Financiación de proyectos

El costo de las obras sobre la Carrera Séptima y la autopista norte ascendería a los 2,4 billones de pesos, sin embargo “el distrito no tiene que poner un peso, los bogotanos no pondrán un peso, no se incrementará el peaje, no habrá peaje de entrada y garantizamos un plan de inversiones que optimizaría la salida hacia el norte de Bogotá”, afirmó Vargas Lleras.

Publicidad

Ninguno, según él, demanda recursos del distrito en cuanto a financiamiento y cada propuesta tiene su modelo financiero, “todo el cumulo de obras se atenderá en cuanto al pago con el recaudo que tiene el peaje de la autopista norte”, añadió, advirtiendo que no sería necesaria la construcción de un peaje de entrada. (Lea también: Venta de Isagen no condiciona plan de autopistas: Vargas Lleras )

Publicidad

“La propuesta que se presentará para la autopista norte optimiza el manejo medioambiental y prevé la construcción de viaductos que permitirán integrar y proteger en mejor forma los humedales”, señaló.

Salida occidental de Bogotá

Publicidad

“Ya firmamos una ampliación de la concesión de todo el corredor que de Bogotá va al municipio de Faca, se construirían 3 carriles hasta el municipio de Mosquera, allí un paso nivel para recoger todo el tráfico que viene del corredor de Anapoima a Bogotá, y luego se extendería la doble calzada hasta el municipio de Faca”, explicó el vicepresidente, revelando además que el plan de obras ya se suscribió.

Publicidad

“Lo que necesitamos es que el Distrito a partir del río Bogotá nos permita adelantar unas obras hacia el sector de Fontibón. Hoy se presentará en qué consiste la construcción del tren ligero que iría desde la estación de La Sabana hasta Facatativá”, expresó. (Lea también: “La ropa sucia se lava en casa”: el regaño de Santos a Vargas Lleras )

Finalmente, dijo que “el candidato que esté dispuesto a trabajar con la Nación y con las propuestas” será el de sus preferencias.