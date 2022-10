Video es lo menos fuerte en caso Comunidad del Anillo: periodista Séptimo Día

La periodista Alejandra Rodríguez, quien hace parte del programa, explicó en entrevista con Blu Radio cuáles son las pruebas que demostrarían la existencia de la presunta red de prostitución en la Policía Nacional.



“Lo más importante del tema de la ‘Comunidad del Anillo’ fue la muerte de Lina Maritza Zapata, quien apareció muerta el 19 de enero de 2006 dentro de la Escuela de Cadetes y fue presentado como un suicidio. Luego de muchas investigaciones se logra demostrar que no es tan cierta esa versión de que ella se suicidó sino que hay un tema oscuro en la muerte de ella”, manifestó la periodista.



Dijo que desde ese momento varios cadetes hablaron de la existencia de la ‘Comunidad del Anillo’.



La periodista también aseguró que el video publicado por el portal La F.m. en el que aparece el capitán Ányelo Palacios junto al excongresista Carlos Ferro no prueba nada.



“Si ese video hubiera llegado a nuestras manos tampoco hubiera sido pieza clave pues no nos parece que aportara algo contundente en el tema de la ‘Comunidad del Anillo’”, enfatizó.



“Hay cosas mucho más graves en el tema de la ‘Comunidad del Anillo’ como la muerte de Maritza, las versiones de varios cadetes. En el video se ve una relación consentida entre dos personas pero no hay una inducción a la prostitución (…) el video en realidad de todas las pruebas que existen de la existencia de la ‘Comunidad del Anillo’ me parece la menos fuerte”, agregó.



La periodista comentó que, según la investigación que realizaron por varios meses, la presunta red de prostitución en la Policía incluía transacción monetaria como lo mencionaron varios cadetes entrevistados, quienes aseguraron que había entrega de celulares, ropa, promesas de ascensos, invitaciones a comer, entre otras.



La investigación de Séptimo Día también determinó que el coronel (r) de la Policía Nacional Jerson Jair Castellanos Soto, exjefe de seguridad del Congreso de la República, sería “el enlace para sacar a los cadetes de la Escuela y se pactaba el tema a través de un catálogo”.



“Él los sacaba y los llevaba para algunos congresistas, eso fue lo que a nosotros nos dijeron y de eso tiene conocimiento la Procuraduría”, manifestó.



Finalmente, comentó que varios de los entrevistados mencionaron al general Rodolfo Palomino pero ninguno aportó pruebas contundentes al respecto.



Esta es la investigación de Séptimo Día ‘La comunidad del anillo: ¿prostitución gay y crimen en la escuela de cadetes?’: