Video: Ladrones en moto hacen de las suyas durante el aislamiento en Bucaramanga

BLU Radio conoció las historias de dos personas que fueron víctimas de los ladrones que, sin importar la cuarentena, salen a la calle para robar a los ciudadanos que visitan plazas de mercado, entidades bancarias o hacer deporte.

Una de las víctimas es Diana Prieto, quien salió a mercar en un supermercado del barrio Diamante II y el ladrón le arrebató su bolso con un celular de alta gama, $350.000 en efectivo y las tarjetas bancarias.

Publicidad

“Estaba muy cerca del apartamento donde resido y en la mitad de la cuadra pasó un tipo en una moto y me rapó el bolso, me lastimó la mano, me cortó y obviamente se llevó mis pertenencias”, contó.

La ciudadana pidió mayor protección por parte de la Policía. Además, insistió en que las autoridades deben agilizar las denuncias porque los ladrones “hacen de las suyas y nadie hace nada”.

Fuí atracada el dia de ayer por este sujeto, me rapó el bolso en el Barrio diamante 2, hay una cámara de la policia, no recibo apoyo para dar con la placa y denunciarlo. @BLUSantanderes @vanguardiacom @EdwBallesteros @figuerjoda @PoliciaBmanga pic.twitter.com/eWo299mEi8 — Diana Prieto (@Dianaprieto83) May 9, 2020

Publicidad

“Hay una cámara de la Policía, los uniformados se acercaron y tomaron mis datos para hacer la denuncia, pero me dicen que para pedir el video de la Policía toca pedir permiso, son trámites engorrosos que aprovechan los ladrones”, añadió.

Un caso parecido vivió Libardo Murillo en el barrio San Alonso de Bucaramanga, donde un grupo de ladrones en moto intentaron robarlo cuando llegaba con su hijo a la casa.

Publicidad

Vea aquí: New York Times cuestiona presunto espionaje del Ejército con equipos estadounidenses

“Iba llegando al apartamento, pero veo que pasó un motociclista y atrás venían dos personas en otra moto, mi intuición no falló y les seguí la pista, los tipos iban a robarme y con mi hijo los enfrentamos y salieron huyendo como ratas”, dijo.

El hecho quedó registrado en video:

¡Ojo con los ladrones! Sin importar la cuarentena, estos delincuentes por poco le roban la motocicleta a unos habitantes del barrio San Alonso de Bucaramanga. Los dueños del vehículo Biwis alcanzaron a oponerse al hurto https://t.co/F5aahpXw5N #VocesySonidos pic.twitter.com/T30PH3iF8H — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) May 9, 2020

Publicidad

Por ahora, la Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que han aumentado los operativos frente a las constantes denuncias de robos en medio de la cuarentena.

Según las autoridades, algunos ladrones se disfrazan como domiciliarios para pasar desapercibidos en la calle.

Publicidad