Video: madre recorrió 1.500 kilómetros para poder abrazar a su hijo militar en Navidad

Con la llegada de la temporada decembrina a Colombia, miles de familias se reúnen nuevamente para pasar las fiestas en conjunto; sin embargo, los hombres que prestan sus servicios al cuidado del país (policías, militares, entre otros), no podrán estar al lado de sus seres queridos en Navidad.

Como es el caso de un joven que se encuentra en el Mitú, la capital del Vaupés, que según reveló Noticias Caracol , esta semana recibió gracias al Ejército de Colombia el mejor regalo de Navidad: un abrazo de su madre.

La historia es la siguiente: Tilsia García tenía el anhelo de poder ver a su hijo en esta Navidad, el mismo que por seis meses ha estado prestando su servicio militar en la cuenca del río Apaporis.

Con el Ejército de su lado, la madre emprendió el viaje más deseado en mucho tiempo y desde Bogotá se fue a la base aérea de Apiay, en Villavicencio.

“Primero que todo que el viaje nos salga superbién, quiero verlo, abrazarlo. (¿Hace cuánto no lo ve?) Seis meses”, dice con llanto la madre ansiosa de ver a su hijo.

Una vez en la base aérea se fue en el helicóptero Black Hawk del Ejército. La madre aterrizó junto a miembros del Ejército en el pueblo indígena Cabuyarí Pachakuari y cruzó en lancha el imponente río Apaporis

García, en compañía del Ejército, caminó cinco kilómetros de selva colombiana; el soldado Andrés Galíndez cerró los ojos por pedido de sus superiores sin tener conocimiento de lo que estaba a punto de suceder.

“Es un regalo impresionante, no lo pensé nunca. Siempre he dicho que quiero ser el orgullo de mi mamá y que ella me pueda hacer esto frente a mí hoy, aquí, es el mejor regalo que me puedan dar. Muchas gracias”, indicó el soldado Andrés Galíndez

El general Nossa, con motivo de la época decembrina, no solo le cumplió un deseo a este soldado, sino que permitió que todo el pelotón pase Navidad junto a su familia.

