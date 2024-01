Videos muestran a exsenador Carlos Moreno de Caro gritar e insultar a sus empleadas

El excongresista Carlos Moreno de Caro enfrenta serias acusaciones de acoso laboral tras ser denunciado por varias mujeres que trabajan en la Institución Universitaria de Colombia, fundada por él en el año 2010.

Según las empleadas, han sido víctimas de maltratos, insultos y agresiones, todo documentado en videos que han salido a la luz.

En uno de los incidentes registrados en video, Moreno de Caro bloquea el paso a una de las empleadas, quien, visiblemente aterrorizada, le suplica que la deje salir del lugar.

La joven, identificada como María Fernanda Ríos, asistente administrativa en la institución, le contó a Noticias Caracol que:

Tuve un ataque de pánico por una serie de cosas que sucedieron a lo largo de su discusión y yo, pues, quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina y me tuvo encerrada.

Otra empleada, Leidy Tatiana Martínez, quien presenció el incidente, envió una carta al Ministerio de Trabajo con copia a recursos humanos para solicitar la intervención de un comité y evaluar el caso.

“Él ha sido muy grosero. Dice que no quiere personas gordas en el call center, que solo personas flacas, que si estamos gordos que hay un gimnasio para hacer ejercicio. Nos dice que no quiere personas ignorantes, que por eso nadie va a ser empresario, porque él es una persona pensante porque aprendió de personas de alto rango”, denunció Martínez.

Martínez también relató que la agresión más reciente que sufrió fue el 2 de enero durante una reunión convocada por Moreno de Caro. “Él se para y me grita que ‘hable’, y yo le digo: ‘¿Pero qué le digo?’. Se para y me pega un puño, yo le digo: ‘No me pegue’, y me respondió: ‘Si quiere le pegó dos puños’”.

En otro video, Moreno de Caro expresó su rechazo a permitir la presencia de personas enfermas en la institución, amenazando con despedir a quienes presenten problemas de salud.

Las trabajadoras denunciaron sufrir dos semanas de abusos y citaron frases despectivas como: “Que él no tiene personas enfermas en la universidad, que si tuviera personas enfermas estaría en el hospital, que es el lugar de ellos, y que los muertos están en el cementerio”.

Aquí el video de la denunciante:

Ante estas denuncias, el Ministerio de Educación informó que, al tratarse de un tema laboral, la cartera laboral es la encargada de investigar el presunto acoso laboral. Edwin Palma Egea, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, instó a las empleadas a comunicarse directamente con él para iniciar la investigación, asegurando que Moreno de Caro no tiene incidencia alguna en el Ministerio de Trabajo.

