Villarraga asegura que si se va, lo hará por imprudente pero no por corrupto

ha sido corrupto.

Villarraga está involucrado en unas grabaciones que revelarían un pago de $400 millones a cambio de favorecer en un fallo al coronel Róbinson González, investigado por dos casos de falsos positivos.

“Uno tiene que asumir sus ligerezas e irresponsabilidades, si es cierto que me entrevisté con el coronel González, debo irme”, afirmó Villarraga, aunque apuntó que nunca podrá ser juzgado por recibir dinero para amañar un fallo.

Aseveró que si se va lo hará “por creer que los miembros de la Fuerza Pública no podían ser enjuiciados por la justicia penal ordinaria sino por la justicia penal militar”.

Criticó a los medios de comunicación al afirmar que “quieren ver que en la comisión de acusaciones juzguen a un magistrado” y atribuyó que por cada fallo condenatorio que da se “gana” una investigación disciplinaria o penal, “tengo más de 70 en mi contra”.

Villarraga confirmó que pidió una licencia de un mes para poder asumir su propia defensa ante los tribunales que lo investiguen, empero, presentaría su renuncia en los próximos días.

Aseveró además que es un hombre cuyo único cargo público ha sido en el Consejo Superior de la Judicatura, pues es un hombre humilde, “pobre, no tengo recursos. Me preocupa no devengar salario".