Vimos momentos bochornosos que no pueden repetirse: Duque sobre día sin IVA

El presidente Iván Duque encabezó este jueves un Puesto de Mando Unificado para monitorear la situación en materia de orden público en el país y conoció el plan de las autoridades a pocas horas del segundo día sin IVA.

Aseguró que para esta segunda jornada, que busca la reactivación económica del país, el objetivo es que se eviten las aglomeraciones, que el país fortalezca aquellas cosas que se hicieron bien y se corrijan las que mancharon la jornada.

“Son importantes las lecciones que quedaron del 19 de junio, yo diría que vimos buen comportamiento de los ciudadanos, espacios del comercio que se han preparado: toma de temperaturas, las distancias. Por supuesto vimos también momentos bochornosos que no queremos se repitan. Aquí se trata de aprender de las cosas que se hacen bien y obviamente aprender de las cosas que no han salido bien para que no vuelvan a ocurrir”, dijo el presidente.

El general Óscar Atehortúa, comandante de la Policía, aseguró que para este segundo día sin IVA se activará el CAI virtual de la Policía para evitar el fraude electrónico y delitos cibernéticos. Afirmó que se hará un despliegue focalizado de más de 60.000 uniformados que vigilarán 73.500 comercios del país, más de 350 centros comerciales. El general indicó que han identificado 70 puntos donde hubo aglomeraciones, en los cuales harán vigilancia especial.

“Hemos identificado con las lecciones aprendidas del primer día sin IVA, el control de 70 puntos críticos. En estos lugares fue donde mayores aglomeraciones se presentaron. La idea es que lo podamos contener mañana, estableciendo las coordinaciones puntuales, no solamente con autoridades administrativas, sino que hemos tomado contacto con los administradores de grandes plataformas para exigir un control férreo”, dijo el general Atehortúa.