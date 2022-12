La violación del espacio aéreo de Turquía por Rusia "no es un accidente", dijo el martes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aludiendo a los incidentes del pasado fin de semana entre aviones turcos y rusos cerca de la frontera siria.



"No es un accidente. Se trata de una seria violación", afirmó Stoltenberg en conferencia de prensa en la sede de la Alianza en Bruselas. Añadió que espera que "ello no se reproduzca".



AFP.