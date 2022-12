Violaciones de estadounidenses: la ley del silencio impera en Melgar

Blu Radio estuvo en Melgar, Tolima, indagando por las denuncias de violaciones de menores de edad con militares estadounidenses.

Publicidad

Diana*, una mujer que hoy tiene 32 años, cuenta que a su hija mayor la tuvo cuando ella era una menor de edad, estudiaba en el colegio y sus amigas le presentaron a un extranjero que trabajaba en la base militar de Tolemaida.

Ante todo, Diana afirma que en su caso fue una relación sentimental consentida: “En ese momento yo estaba estudiando, salimos a dar una vuelta con las amigas y ahí lo conocí. Yo era menor de edad en ese tiempo. La niña se comunicaba con él. Yo tengo las pruebas de ADN que comprueban que es hija de él”.

Publicidad

Diana espera que el Bienestar Familiar le ayude con el caso porque hace 13 años que se fue y nunca ha respondido por su hija.

Publicidad

“Unas amigas viviendo en el exterior me ayudaron con la dirección y ahora estamos haciendo las vueltas”, dijo.

En lo que compite a comisaría de familia no existe ni siquiera la primera queja que dé cuenta que alguna menor de edad fue violada o víctima de algún vejamen por parte de militares estadounidenses.

Publicidad

“Yo estoy en el cargo de la Comisaría de Familia desde el 1 de octubre de 2014 y desde esa fecha no se ha presentado ningún caso de ese tipo. Estuve indagando y el equipo me contesta que definitivamente no hubo ningún caso”, dijo Yuri Franco Lozano, representante del Ministerio Público en Melgar.

Publicidad

Sobre el hecho, un periodista de la población afirma que en ese entonces los vigilantes de los condominios recibían dinero por dejar entrar a las menores de edad e incluso reporta el caso de un niño que nació con síndrome de Down y su papá estadounidense nunca respondió por los medicamentos.

Los habitantes de Melgar prefieren no hablar del tema porque impera la ley del silencio.

Publicidad

*Nombre cambiado

Publicidad

Las denuncias

Al menos 53 menores de edad colombianas fueron violadas años atrás por soldados y contratistas de EE.UU., quienes grabaron los abusos y vendieron los videos como material pornográfico, según denuncia el "Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas".

Publicidad

Este estudio de 809 páginas, publicado en febrero pasado, fue encargado a 12 expertos, seis seleccionados por el Gobierno y otros seis por las Farc, en el marco de los diálogos de paz que llevan a cabo en La Habana desde noviembre de 2012.

Publicidad

En el apartado elaborado por Renán Vega Cantor, profesor titular del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, se recogen esos abusos que fueron cometidos en Melgar y Girardot, próximas a la base militar de Tolemaida, la más importante de Colombia.

En esas dos poblaciones, 53 menores fueron abusadas por soldados y contratistas norteamericanos en territorio colombiano durante la ejecución del Plan Colombia, entre 2003 y 2007, "quienes además filmaron y vendieron las cintas como material pornográfico", siempre según el informe de Vega.

Publicidad

También en Melgar, un contratista y un sargento de Estados Unidos, cuyo nombre no facilita, violaron a una niña de 12 años en el 2007, agrega el informe, que no detalla las fechas en las que ocurrieron los otros abusos.

Publicidad

Vega asegura que hay "abundante información sobre la violencia sexual, en total impunidad" que cometieron los estadounidenses en Colombia, que califica como "imperialismo sexual" y considera que "forma parte de un comportamiento sexista y discriminatorio".

"Esta impunidad es posible "gracias a los acuerdos bilaterales y a la inmunidad diplomática de los funcionarios de Estados Unidos", según el profesor universitario.

Publicidad

"Tanto por las actividades que realizan (los estadounidenses), como por su estatus de inmunidad, contribuyen a la inseguridad de la población en zonas de conflicto, pero también en otras áreas en las que se concentran y están en contacto con la población civil", concluye Vega.

Publicidad

El docente también destaca que más allá de esos ataques sexuales directos, "son frecuentes las violaciones y agresiones sexuales por parte del Ejército colombiano" tal y como refleja en una entrevista con un oficial de inteligencia de la Marina que recoge en el informe.

"Yo infiltré (en la guerrilla) a una pelada con un GPS así de grande (apuntando al mouse de un computador) en su vagina", dijo el oficial citado en el informe.

El profesor de la Universidad Pedagógica Nacional también menciona que se han producido "otros casos graves que involucran a soldados y mercenarios" e incluyen "homicidios, narcotráfico y venta de armamento a paramilitares".

Publicidad

Esta información forma parte del apartado "La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia: injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado".

Publicidad

En él, Vega -quien contó con total libertad tanto para elegir el tema a tratar como en su redacción- hace un análisis del papel de los Estados Unidos en el conflicto armado de Colombia durante los últimos cincuenta años.

El texto inicia la documentación sobre las relaciones entre ambos países desde el momento mismo de la independencia de Colombia de España y hace un recorrido histórico durante el periodo de la Guerra Fría que marcó la segunda mitad del siglo XX.

Publicidad

Con EFE.