Viviane Morales renuncia a Partido Liberal y anuncia candidatura presidencial

Como se esperaba, y tras varias semanas de suspenso, finalmente la senadora del Partido Liberal Viviane Morales anunció este lunes su renuncia a la curul que ocupa en el Congreso, para aspirar a la Presidencia de la República por el movimiento político ‘Somos’.

“Renuncio al Partido Liberal y como consecuencia a mi curul en el Senado. Inscribiré mi candidatura presidencial el próximo lunes 29 de enero con la personería jurídica del partido ‘Somos’”, precisó la candidata desde su cuenta de Twitter.



Allí mismo dijo “no” a la invitación que le hizo el senador y candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, para que integre la coalición de los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.



“Agradezco mucho esa invitación, la recibo como un gesto gallardo de su parte. A lo largo de estos años que hemos compartido en el Senado he reconocido sus grandes cualidades, pero he tomado la decisión de continuar con la independencia de mi liderazgo, mi candidatura presidencial avanzará independiente”, precisó.

La senadora Viviane Morales había declinado a su candidatura presidencial por el Partido Liberal tras el polémico manifiesto que se negó a firmar, al considerar que ese documento buscaba sacarla del camino.



La ex fiscal general fue elegida senadora en 2014 con 53.838 votos. Durante este periodo legislativo, lideró el referendo que buscaba prohibir la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, el cual fracasó en su tercer debate en la Cámara de Representantes, pese a los más de dos millones de firmas que recogieron para respaldar el mecanismo.



‘Somos’, colectividad por la que Morales buscará llegar a la Casa de Nariño, es el nuevo nombre que recibió el partido ‘Alas Equipo Colombia’, el cual recuperó su personería jurídica el año pasado y es recordado por tener en sus filas a varios políticos condenados por nexos con el paramilitarismo.



