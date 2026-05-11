“Vivió su vida al 120 %; se va en paz porque fue un hombre justo”: hija de Germán Vargas Lleras

En diálogo con Mañanas BLU, Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, compartió detalles íntimos sobre los últimos meses de vida de su padre, su legado político y la faceta humana de un hombre que, según sus palabras, se entregó por completo al servicio de Colombia. Con un tono de serenidad y orgullo, Clemencia describió a su progenitor como una persona de una sola pieza que "vivió su vida al 120 %, que tanto en lo personal como en lo profesional hacía, pensaba y actuaba con contundencia".



Un adiós en paz y con fe

A pesar de la dureza de la enfermedad que enfrentó, un tumor diagnosticado recientemente, Clemencia destacó la fortaleza espiritual con la que Vargas Lleras asumió el final de sus días. "Se va en paz porque ha sido un hombre justo, espiritualmente consagrado a Dios y con un legado que quedará marcado en la vida de más de 50 millones de colombianos".

Germán Vargas Lleras Foto: AFP

Según relató, su padre nunca se quejó ni se victimizó ante las adversidades de salud, manteniendo la premisa de que "la procesión va por dentro".



Agustín: el gran sueño cumplido

Más allá de los cargos públicos, la llegada de su nieto Agustín transformó el último año del líder político. Clemencia recordó que su padre anhelaba ser abuelo desde hace mucho tiempo y que la presencia del pequeño fue su mayor felicidad. "El sueño más grande de él se cumplió cuando nació Agustín y le pudimos dar ese regalo".

Germán Vargas Lleras Foto: Blu Radio

No obstante, lamentó que su hijo no pueda crecer bajo las lecciones directas de su abuelo: "Una de mis mayores tristezas es la falta que le va a hacer Agustín conocer las lecciones, los cuentos, todo lo que tenía mi papá por enseñarle".



La "injusticia" de la presidencia esquiva

Durante la conversación, se abordó la preparación técnica y el conocimiento del territorio que caracterizaron a Vargas Lleras. Para su hija, es una pérdida que el país no haya contado con su liderazgo desde la Casa de Nariño. "Colombia fue muy injusto con Germán Vargas Lleras... a él por los motivos que fuera no se le permitió ser presidente de este país".

Clemencia enfatizó que su padre entendía que gobernar no era prometer, sino cumplir, y que esa misma franqueza pudo haberle costado el cargo máximo, pues "él no llenaba de discursos y promesas falsas".



Un llamado a la unidad y la salvación del país

El legado de Vargas Lleras, según su hija, debe traducirse en acciones concretas por parte de los ciudadanos. Hizo un llamado vehemente a la unidad nacional para rectificar el rumbo político de Colombia. "Él fue el primero que predijo y que salió a decir que Colombia requería de un gran proyecto de unidad, que erradicáramos el egoísmo, las vanidades para salvar este país". La despedida de Germán Vargas Lleras deja un vacío en la política nacional, pero también el recuerdo de un "gran ejecutor" que, en palabras de su familia, tenía el país en la cabeza.



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