Volveremos a trabajar y en febrero retomaríamos el paro: Asonal Judicial

En la mañana de este martes las instalaciones de los juzgados de Paloquemao amanecieron custodiadas por el Esmad y la Policía Nacional para garantizar el ingreso a los despachos judiciales. El Gobierno Nacional presentaría una acción para declarar el paro ilegal y dar fin a éste que ya completa más de 90 días (Lea también: Está claro, al que no trabaja no se le paga: Consejo Superior de la Judicatura )

Freddy Machado, presidente de Asonal Judicial, declaró en diálogo con Blu Radio que los trabajadores de la rama retomarían sus labores. Sin embargo, aseguró que "en febrero volveríamos al paro, el Gobierno nos está llevando a eso”, acción que define como un “repliegue estratégico del paro”.

Machado afirmó también que el cese de actividades es efectuado por “las bases, no por los directivos y serán ellos quienes decidan qué hacer", dado que los trabajadores de la rama reclaman “la misma Ley que niveló el salario de los magistrados”.

Sobre esto, dijo que el acuerdo del plan gradual de nivelación salarial, que el Gobierno firmó en 2012, “sólo se negoció con un sindicato y 3 mil personas quedaron por fuera”.

“Se dijo que la nivelación se daría gradualmente, hacia 5 años, pero a los magistrados les entregaron la nivelación inmediatamente y les pagaron retroactivamente hacia atrás todos los años dejados de pagar. Uno dice, si soy un funcionario judicial que aplico la justicia, aplico la ley, y entiendo así, no puedo esperar que haya una injusticia para con los míos”, agregó.

Añadió también que los trabajadores no quieren “confrontar con la fuerza pública, lo nuestro son los argumentos y hasta ahora, frente a lo que hemos planteado, el Gobierno simplemente ha dicho que no hay dinero, pero no resuelve la problemática. Sin embargo, sí existió dinero para nivelar a los magistrados, sí existió dinero para darle $2,5 billones a la Fiscalía en su momento, después del paro de 2012”.

Finalmente, aseguró que los trabajadores judiciales volverían a trabajar y en febrero retomarían el paro, dado que “hay muchos judiciales de las seccionales que no conocen esta problemática y no saben qué está pasando. Queremos ir allá a explicarles porqué los judiciales de Bogotá, Bolívar, Cesar, Sucre, Nariño, Cauca, Putumayo, Meta, Casanare y Caquetá, votaron su paro y para que sea toda la familia unida la que haga saber al país que todos estamos interesados y no renunciamos a la nivelación salarial”.