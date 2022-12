Voy por el SÍ, pero no por Santos: joven que confrontó a Uribe en Buenaventura

El joven, quien reveló que las bandas criminales asesinaron a un familiar cercano y que es desplazado de la violencia, dijo que está a favor de los acuerdos de paz con las Farc, pero no del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.



“Soy un colombiano más que quiere la paz. Santos le debe mucho a este país. Este Gobierno tiene muchos compromisos con Buenaventura que no ha cumplido. Ojalá tuviera la posibilidad de decírselo al presidente. Voy por el SÍ, pero no por Santos ni por nadie más. Lo hago por una convicción personal en la búsqueda de un país diferente”, añadió.



Sobre su vida, dijo que es rapero, que es estudiante de psicología, que es el último de siete hermanos y que ahora es representante legal de una asociación cultural.



El reclamo al expresidente y senador Álvaro Uribe se dio el pasado sábado y quedó registrado en un video que ya completa más de 100 mil reproducciones en Facebook.



“Yo sí soy capaz de darle la mano a mis victimarios porque creo en el perdón. ¿Quiénes son los soldados del Ejército colombiano? Muchachos pobres, porque los hijos de los ricos no van a la guerra, a la guerra vamos nosotros”, manifestó Rentería.



