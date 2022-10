Wikileaks revela supuesta negativa de Fajardo para hacer alianza en contra de Uribe

El cable titulado “Fajardo disipa la idea de un frente unido entre independientes y explica la plataforma de la campaña”, detalla la estrategia política del exalcalde de Medellín para la campaña presidencial de 2010.

El pasado viernes, Julian Assange cumplió la promesa de publicar la información secreta sobre asuntos de Estado que tenía bajo reserva por varios años. Lo que pocos esperaban es que el primero en ser mencionado tras la revisión de los archivos fuera el excandidato a la Presidencia, Sergio Fajardo, por un cable que data del 18 de junio de 2009, que comprobaría lo que se ha comentado desde diferentes sectores políticos: su amistad o simpatía con el uribismo.

Según la información publicada por Assange tras su captura en la embajada de Ecuador en Inglaterra, Fajardo mencionó a funcionarios de Estados Unidos que no participaría en una alianza en contra de Álvaro Uribe, argumentando que mantenía buenas relaciones el exmandatario y con sus asesores como José Obdulio Gaviria.

“El exalcalde de Medellín y el principal candidato presidencial independiente Sergio Fajardo nos dijo que no hay un frente unificado entre los cinco candidatos presidenciales independientes y destacó que no se unirá a ninguna alianza contra Uribe. Mantiene buenas relaciones con los asesores del presidente Uribe”, dice el escrito.

Pese a que menciona que no integraría una alianza en contra de Uribe, según el informe también resalta que no sumaría apoyos políticos con el expresidente porque Uribe lo considera “muy independiente” y no tolera su insistencia en mantenerse en la independencia.

Según los funcionarios estadounidenses, Fajardo les relató cuál fue el punto de deterioro de sus relaciones con el expresidente Uribe.

“Fajardo dijo que sus relaciones con Uribe se deterioraron luego de que el actual alcalde de Medellín, Alonso Salazar, rechazara la oferta de Gaviria para que Salazar se postulara como candidato del Partido de La U en la carrera de alcalde de 2007. Fajardo dijo que rechazaron la apertura de Gaviria porque no estaban de acuerdo con algunas de las políticas de Uribe y querían mantener su autonomía”, relata el cable.

Llama la atención la opinión que Fajardo dio sobre el acuerdo de paz con las Farc: “él cree en un acuerdo humanitario, pero no aboga por la negociación de grandes reformas políticas y económicas con el grupo. Tal perspectiva murió con el fallido proceso de paz de Caguan en 2002”.

También resaltan que Fajardo “continúa negando las afirmaciones de que, como alcalde, hizo un trato con el exlíder paramilitar Diego Murillo, alias ‘Don Berna’, para alcanzar la paz en la ciudad”.

Tras conocer el cable, el senador Gustavo Petro, crítico de Fajardo por su decisión de votar en blanco en la segunda vuelta a la Presidencia donde resultó derrotado, hizo un fuerte pronunciamiento a través de su cuenta de Twitter.

“Es indudable que la invitación de Fajardo a votar en blanco, que impactó en un millón de sus electores que votaron Duque y medio millón en blanco, le entregó la presidencia al uribismo. Esa era su misión. Impedir la derrota de Uribe y el cambio del país”, escribió el exalcalde de Bogotá.



