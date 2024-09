William Camargo sobre Comisión de Transporte: “Es plata que no se utiliza, no se consume"

Bajo el decreto 974 del 2014 se creó la Comisión de Regulación de Transporte del Ministerio Transporte , una entidad a la que se le ha asignado más de 20 mil millones de pesos, pero que en cuentas oficiales no ha tenido ejecución por más de 10 años. Sin embargo, en vísperas de la aprobación del presupuesto nacional, esta comisión podría recibir entre mil o dos mil millones de pesos.

“Artículo 2°. Objeto. La Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte (CRIT), tendrá como objeto el diseño y definición del marco de regulación económica de los servicios de transporte y de la infraestructura de transporte, cuando se presenten fallas de mercado, para fomentar la eficiencia, promover la competencia, controlar los monopolios y evitar el abuso de posición dominante", expone el decreto 974 de 2014.

Sobre esto, el exministro de transporte, William Camargo, en diálogos con Blu Radio confirmó que la entidad existe, pero es un dinero destinado que no se utiliza ni tiene ejecución. Además, afirma que dentro del Ministerio hay entidades o áreas que pueden ejercer el mismo cargo que tendría la comisión como sería la Superintendencia de Transporte y el sistema de regulación de transporte SICE-TAC.

“Es un rubro que se pone allí, pero no se usa, no se gasta, no se consume. No va a ninguna cuenta, está ahí quieta. Es como una cuenta por desembolsar a una entidad que tiene una tarea “x” que no ha empezado a ejecutar porque crear una comisión implica, por un lado, crear una arquitectura institucional, generar unas obligaciones, de hacer en unos equipos de trabajo, crear seguramente una Junta directiva, abrir un proceso de convocatoria y empezar a ejecutar los recursos, poniendo en esa entidad unas cabezas visibles que se nombran con el tiempo", afirmó Camargo.

Por otro lado, Camargo habló sobre la comisión mientras él ejercía el cargo como Ministro de Transporte; afirmó que la comisión es un mecanismo que establece un balance de la regulación económica que existe entre los actores del mercado.

Camargo pone un ejemplo similar sobre la UPIT, la unidad de planeación de infraestructura del Ministerio de Transporte, o sobre la misma Creg, la comisión de regulación de energía y gas, entidades que cumplen función específica sobre la regulación y que reciben la financiación necesaria para la ejecución.

Sin embargo, para la CRIT, afirma Camargo que es una comisión que no tuvo necesidad de ejecutarse porque había entidades o sectores más imponentes que podían ejecutar la tarea. Concluye, además, que la no ejecución del presupuesto no representa un riesgo de detrimento.