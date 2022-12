¿Y Ospina? Real Madrid confirmó a Kiko Casilla para suplir a Iker Casillas

El arquero Kiko Casilla, del RCD Espanyol, fue traspasado por 6 millones de euros al Real Madrid para suplir al emblema de la portería blanca, Iker Casillas -fichado por el Oporto-, informó este viernes el club catalán (Lea también: Casillas decidió irse y respeto su decisión: Rafa Benítez ).



"Hemos llegado a un acuerdo, Kiko Casilla será traspasado al Real Madrid", dijo el presidente del Espanyol, Joan Collet, en una rueda de prensa en su estadio junto a Kiko Casilla, que firmará por cinco años con el club blanco.



"Estoy muy feliz, muy contento de firmar por el Real Madrid. Es un tren que pasa una vez y lo quiero aprovechar", dijo el portero, que jugó durante varios años en las categorías inferiores del Real Madrid hasta recalar en el Espanyol en 2007.



Oficialmente el traspaso se tasó en 10 millones de euros de los que el club blanco únicamente desembolsará 6 porque todavía conservaba parte de los derechos del jugador (Lea también: "La Juve está al mismo nivel que el Real Madrid": Sami Khedira ).



La carrera de Casilla, de 1,91 metros de estatura, no fue fácil. Tras varias cesiones a equipos de divisiones inferiores, se consolidó en 2012 en el primer equipo del Espanyol mostrando una seguridad bajo palos que lo terminó llevando a la selección española, en la que acumula dos internacionalidades.



"A veces es bonito sufrir para llegar a este final. El fútbol no me lo ha puesto fácil pero así estos momentos se disfrutan mucho más", dijo el portero en rueda de prensa.



En principio, Casilla y el costarricense Keylor Navas deberán competir para suplir el hueco dejado por el emblemático Iker Casillas, que la semana anterior dejó entre lágrimas el club de toda su vida rumbo a Oporto (Lea también: Cientos de hinchas del Real Madrid piden la renuncia de Florentino Pérez ).



Sin embargo, el club madrileño está interesado en el fichaje del joven español del Manchester United David de Gea, lo que podría aumentar la competencia en la portería del equipo dirigido a partir de esta temporada por Rafa Benítez.



AFP