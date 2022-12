Ya con dinero, lo que mi tía quería era poder: sobrino de Ma. Luisa Piraquive

está inmersa en un escándalo por discriminación, reveló en Mañanas BLU que para ella “una cosa es tener dinero y otra tener poder porque con poder es más fácil conseguir las cosas” y así empezó su incursión en la política. (María Luisa Piraquive justifica su discriminación con este pasaje de la Biblia)

Comparó la situación de la que llamó “una secta” en Argentina, donde cursó un proceso en la Fiscalía por conexiones con la mafia y que se resolvió en un año, y en Colombia, donde a pesar de las denuncias e irregularidades, en la Fiscalía no existe ninguna causa y “aquí no ha pasado nada”.

La base de la participación de la iglesia en política se argumentó en que el “Mira es la empresa material de Dios, y los fieles tienen que ser obedientes a la sierva de Dios y tienen que votar. Si no lo hacen deben esperar el castigo divino”. (“Ley antidiscriminación blinda la iglesia del MIRA”: Óscar Bedoya Piraquive)

Confesó que María Luisa y su hija Alexandra, actual senadora por el Mira, han ampliado sus diferencias por temas relacionados con la ley antidiscriminación promovida por el senador Baena y en la que “ella se manifiesta como homofóbica”.

Respecto al futuro político de la senadora Piraquive en medio de estos cruces, “la lógica me dice, conociendo su manera de actuar, que mi prima no se presentó esta vez al Congreso porque le quedaba muy difícil y no quería ser la que se quemara. Quería evitar que se pensara que no salir era un castigo de Dios”. (Crece escándalo: en nuevo video, Piraquive rechaza a personas sin dedos ni ojos)

Bedoya recordó que él fue expulsado de la iglesia por su tía María Luisa por haber defendido la homosexualidad de un primo suyo, que luego regresó “cuando se curó” y por lo que le fue entregado un premio de 800 mil dólares, y que por ello “tuve que pedir seguridad del Estado por la persecución a la que fui sometido”.