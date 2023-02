Ya no es requisito que campesinos tengan título de educación básica para entrar al Sena

El presidente Gustavo Petro y el director del Sena , Jorge Londoño, lanzaron un programa para eliminar barreras de acceso a la oferta educativa de la institución, especialmente para los campesinos de distintas regiones del país.

Una de las medidas es que los campesinos podrán ingresar al nivel técnico sin títulos de educación básica o media y no necesariamente tendrán que trasladarse a las sedes, pues los instructores, asesores y orientadores llegarán a las veredas a través de aulas móviles, emisoras comunitarias y centros de convivencia, entre otros.

“Para que un campesino pudiera acceder a educación técnica era requisito el noveno grado de educación, hoy ya no, hoy cualquier campesino o campesina que se autodefina como tal o que forme parte de una organización campesina podrá acceder a nuestros programas”, le dijo Londoño a Blu Radio.

“Lo propio haremos con la economía popular, no es justo que un señor que vende dulces no pueda ser preparado porque no tiene lo que el propio Estado le ha negado que es la educación”, añadió.

Adicionalmente, se crearán nuevos diseños curriculares, que incluirán temas como producción de insumos agropecuarios, alimento para animales, construcción de placa huellas en vías terciarias y cambio climático, entre otros.

