Ya perdoné, pero no he podido olvidar: Emperatriz de Guevara

Emperatriz de Guevara, madre del mayor Julián Ernesto Guevara Castro, secuestrado por las Farc y quien murió en cautiverio, se refirió al proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno y esa guerrilla en Cuba y aseguró que aún hay personas que no saben dónde están los restos de sus seres queridos.

Publicidad

“Creo que hay muchas personas que no están tranquilas como yo porque no pueden ir a un cementerio a visitar los restos de sus hijos, son muchas las personas que aún no tienen a sus muertos, hay mucho entre decir vamos a hacer la paz y una paz verdadera”, dijo esta mujer, quien lideró varias marchas exigiendo la liberación de los secuestrados en el país.

“Para que haya una paz tota cada uno debe tener su paz, hay personas que tienen sus hijos, esposas o hermano y no tienen idea de donde están, ojalá la guerrilla pudiera hacer algo para que las personas queden satisfechas y puedan decir que tienen los restos de sus familiares”, agregó doña Emperatriz

Publicidad

Sobre la posibilidad de perdonas, Emperatriz dijo que la hija de Julián, que tenía cuatro años cuando fue secuestrado, no ha podido perdonar a quienes le arrebataron a su padre.

Publicidad

“Julián tenía una hija, ella vive conmigo, ella todavía no tiene paz porque no ha aceptado que su papá murió, ella dice que a Julián no le dieron la oportunidad de nada, ella no ha podido perdonar, y me dice que esperemos al tiempo a ver si cura todo eso”, asegura la abuela.

Para finalizar, doña Emperatriz aseguró que si bien pudo perdonar lo que le hicieron a su hijo y su familia, no podrá olvidar nunca el calvario que sufrió por el secuestro y asesinato de su hijo.

Publicidad

“Yo perdoné, pero no he olvidado, perdonar sí porque esta es la guerra. ¿Perdonar? Ya perdoné, pero olvidar no puedo”, concluyó.