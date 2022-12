Ya se pueden reversar los pagos realizados por compras hechas por internet

“A partir de la expedición del estatuto del consumidor en el artículo 51, se le da una potestad gigantesca al consumidor, yo sé que me descuentan, pero no si me va a llegar el bien o en qué condiciones”, dijo Ángel.



Así mismo señaló que el procedimiento debe obedecer a unas causales puntuales que le permitirán al consumidor, al vendedor y a la entidad bancaria tener total certeza sobre la operación realizada.



“La reversión aplica en casos específicos, si soy objeto de fraude o si yo no solicité esa operación, si pedí un bien y nunca lo recibí, si el producto es defectuoso o si el producto no corresponde al solicitado, por ende usted puede solicitar la reversión”, aclaró el funcionario.



Ángel también manifestó que se la ha solicitado a las entidades bancarias crear un formato de fácil diligenciamiento, esto con el fin de que los consumidores puedan solicitar este servicio de manera rápida y efectiva.



Por último, Ángel señaló que “el comercio electrónico debe responder a este tipo de regulación porque le da la tranquilidad al consumidor para que use estos medios”.