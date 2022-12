Ya son 11 los fallecidos por explosión en minas de Cucunubá, Cundinamarca

La Agencia Nacional de Minería confirmó este sábado que ya son once las personas fallecidas, un herido y dos personas aún atrapadas por la emergencia en minas del municipio de Cucunubá, Cundinamarca, donde este viernes se presentaron varias explosiones.



Según la entidad, los últimos tres cuerpos fueron localizados y están siendo llevados a bocamina para ser entregados a las autoridades competentes.



El viceministro de Minas, Carlos Cante, advirtió que esa mina no cumplirá con los requisitos necesarios para operar y que una vez se logre el rescate de la totalidad de los mineros se abrirá una investigación para establecer si la mina operaba de manera ilegal.



El Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, han estado al frente de las labores de rescate, luego del siniestro ocurrido este viernes 23 de junio.



El accidente ocurrió, según primeras versiones, por la acumulación de gas metano en dos explotaciones de carbón metalúrgico.



Hasta el lugar llegaron el viceministro de Minas, Carlos Cante Puentes, y la presidenta de la ANM, Silvana Habib Daza, quienes han estado al frente de las operaciones de rescate y del equipo de socorredores que atiende la emergencia.



"Desde el momento en que se presentó el accidente, el Grupo de Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería -ANM, ha trabajado de manera ininterrumpida en las labores de rescate y no se suspenderán hasta tanto todas las personas sean rescatadas" declaró Cante Puentes.



El Viceministro agregó además que "esta mina opera en la informalidad lo cual constituye un riesgo latente pues abren socavones sin cumplir con los requisitos ni regulación en temas de seguridad minera".



Las labores de rescate continuarán de manera ininterrumpida hasta que se tenga información de las 14 personas afectadas. En las operaciones participan más de 100 personas, entre ellas 50 socorredores mineros y 7 ingenieros expertos de la ANM, provenientes de las estaciones de Salvamento de Ubaté, Amagá y Nobsa.



