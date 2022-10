“Yo debía estar ahí”: mujer que se salvó de ser atacada con ácido por confusión

Leidy explicó que conoció a su expareja, José Adolfo Torres, implicado en el ataque con ácido a Jenny Pardo, en el 2013 “cuando iniciamos una relación pero desde el principio me di cuenta que las cosas no iban a ser normales”.

Reveló que el tiempo que permaneció con Torres fue “tormentoso” pues hubo “agresiones psicológicas, físicas y verbales, en varias ocasiones tuve que llamar a la Policía para que me ayudaran”.

Agregó que cuando quedó embarazada “él sentía que era su propiedad, tenía que saber dónde estaba todo el tiempo y no podía hablar con nadie porque se ponía mal”.

Dijo que siempre supo que algo podía pasar “pero nunca me alcancé a imaginar qué”.

Grajales reveló que días antes del ataque recibió varias llamadas misteriosas en las que la citaban en un parque, “yo no fui porque mi trabajo es ir a consultorios no a parques, desde el principio todo eso se me hizo tan raro que lo relacioné con mi expareja, sabía que iba a hacer algo”.

Del ataque con ácido se enteró días después cuando “me dijeron que sí sabía dónde estaba José, yo incluso fui a la URI a hablar con él y me dijo que estaba por ahí por una cosa diferente, luego fue un hermano el que me contó toda la verdad”.

Aseguró que está segura que el ataque iba dirigido contra ella y que la persona que contrataron para hacerlo se equivocó, “él siempre me amenazó y eso era para mí, era mi misma universidad a la hora y el día en el que yo salía de clase”.

José Torres se fugó del Hospital de Kennedy cuando asistía a una revisión médica y se entregó a las autoridades el pasado 24 de enero. El hombre permanece bajo la custodia de las autoridades por varios delitos.

Leidy pide a las autoridades que haya justicia y “protección pues tengo miedo por mí, mi hija y mi familia, yo quiero que la gente sepa esta historia y que se juzgue a los culpables como debe ser”.

Sobre la joven con la que la confundieron, Jenny Pardo, quien sufrió quemaduras en el 26% de su cuerpo, dijo que “es desafortunado lo que le pasó, ella estaba en el lugar equivocado y me siento comprometida con ella y porque haya justicia en su caso; he intentado hablar con ella pero no ha sido posible”.

“Tanto a ella como a mí, la vida se nos partió en dos ese día, esto ha sido terrible”, dijo Leidy Grajales.