“Yo no lo hubiera dejado ir”: esposa del colombiano que murió buscando el sueño americano

Colombia es el quinto país con más inmigrantes indocumentados , después de México, Cuba, Honduras y Guatemala. Miles de colombianos toman la decisión de irse a probar suerte en Estados Unidos y no siempre legalmente.

Es el caso del colombiano Juan Carlos Rivera, quien con 37 años, comenzó su travesía con el fin de cruzar la frontera hacia Estados Unidos, pero la historia no tuvo un final feliz. Rivera apareció muerto en la frontera y la hipótesis que entregaron las autoridades fue que cayó desde un muro de casi 9 metros, la historia la registró el programa 'Los informantes' de Caracol Televisión.

Las cosas no salieron como estaban planeadas, la familia de Juan Carlos recibió una llamada que decía ser del Consulado donde eran notificados de que él había sufrido un accidente en la frontera. Una comunicación que los dejó devastados, Juan Carlos dejó dos hijos y miles de ilusiones en Colombia.

“Dijo él apareció al lado del muro en suelo americano, seguramente cuando saltó o tuvo una contusión muy fuerte en el cráneo”, contó Jhon, su afligido hermano, quien se sintió culpable desde el primer momento de la tragedia por ser la persona de la idea del viaje, incluso él consiguió el ‘coyote’.

La primera versión que se manejó de su muerte es que probablemente cayó desde uno de los muros que separa la frontera entre Estados Unidos y México, que miden hasta nueve metros de altura.

Pero su familia no creyó en esta versión, pues el cuerpo de Juan Carlos apareció con la ropa arrastrada. Las constantes preocupaciones que Juan Carlos expresó a su hermano a través de sus mensajes de WhatsApp levantaron las sospechas.

“A JuanCa le hicieron algo, porque él, uno le tenía pavor a las alturas, él para tomar una decisión la pensaba y la pensaba; preguntaba y preguntaba…Su cuerpo se demoró en llegar un mes, me tocó firmar y firmar papeles, ir de un lado a otro, mirar las fotos de cómo había quedado. De poquito en poquito pudimos reunir para traerlo porque hay mucha gente que no lo logra”, mencionó su esposa.

El bogotano se fue tras la ilusión del sueño americano, sin embargo, todo terminó cuando intentaba cruzar la frontera.

“Hay días en los que me levanto y digo,yo era la mujer de él, yo lo hubiera apoyado desde acá, yo no lo hubiera dejado ir, le hubiera dicho amor simplemente luchemos acá juntos, no te me vayas a ir”, agregó su esposa.

Los familiares de Juan Carlos apelaron a la solidaridad de Colombia y lograron repatriar el cuerpo para realizar las respectivas pruebas y según el programa ‘Los informantes’, “se conoció la última autopsia y hay señales de que Juan pudo haber sido torturado y asesinado”.

