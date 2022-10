“Yo sé que para algunos no soy santo de su devoción”: Santos a periodistas

En la edición 39 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, el presidente Juan Manuel Santos se dirigió a los periodistas a quienes les pidió apoyar el proceso de paz que se adelanta en La Habana.

“Yo sé que para algunos de ustedes (periodistas) Juan Manuel Santos no es santo de su devoción y no pretendo cambiar esa opinión, si no creen que lo merezca. Lo que espero de ustedes, que tienen en sus manos la conducción de la opinión, es que nos ayuden, no a mí sino a todos los colombianos, para que avancemos juntos, jalonemos unidos y trabajemos hacia un fin superior: encontrar la paz”, dijo el mandatario.