YouTube, a pagar millonaria suma a Kim Kardashiam por violar su intimidad

Chad Hurley indemnizará a la estrella mediática con cerca de 350.000 euros por violar su intimidad.

Tras difundir sin permiso imágenes exclusivas de la fiesta de compromiso de Kim Kardashian, con su marido Kanye West, la empresaria y modelo estadounidense decidió demandar a Youtube, lo que le costaría al portal la bobadita de 350.000 euros.

La pareja tenía un compromiso económico con el reality show Keeping up with the Kardashian en donde se harían exclusivas fotografías de la pedida de mano.

Dicho acuerdo no se pudo llevar a cabo ya que Hurley se las ingenió para colarse en el estadio de béisbol de San Francisco, lugar donde se llevó a cabo el evento, en donde tomó varias fotografías y videos que publicó inmediatamente en su portal. Vea también: Kim Kardashian responde a críticos con foto desnuda mostrando su embarazo