Zonas veredales son una oportunidad para vivir en paz: víctimas de Mapiripán

En Mapiripán del 15 al 20 de julio un grupo de paramilitares asesinó a un grupo no determinado de personas. Hoy, las víctimas ven con buenos ojos que a pocos kilómetros del casco urbano la guerrilla dé inició a la dejación de armas.



Para Eliecer Nieto la presencia de guerrilleros en una zona de ubicación, cerca de la población, es una buena idea porque van a entregar sus armas.



“Ellos van tener su tranquilidad. Nosotros los del pueblo vamos a estar muy tranquilos con ellos. Vamos a recibirlos, darles una oportunidad también porque igualmente todos somos seres humanos”, dijo.

Para él, la desmovilización de guerrilleros va a traer prosperidad en la región.



“Nosotros los mapriripenses estamos dispuestos a acogerlos a ellos (Farc) y que trabajemos de la mano y salgamos adelante. Decirle a la guerra no más y construir la paz”, agregó.



Luis Antonio Castillo, familiar de una víctima de la masacre, dice que no le preocupa la zona de ubicación porque va contar con seguridad de la ONU y del Ejército.



“Ellos van a tener una plena seguridad. El presidente está logrando la paz que es un hecho y que hacerla toda una realidad.



Las propuestas de las víctimas de Mapiripán al presidente Santos”, dijo.



Con respecto a la presencia del presidente Juan Manuel Santos en el municipio, las víctimas del conflicto esperan que los programas que vaya a priorizar el Gobierno tengan que ver con la solución de cultivos lícitos, infraestructura, reparación, lucha contra la corrupción y seguridad.



Edgar Beltrán, otra víctima de los paramilitares, dice que le gustaría la sustitución de tierras sea un hecho en su municipio que trabajemos honradamente y que el campo se proyecte un mejor futro en estos campos productivos y nos gustaría que el presidente Juan Manuel Santos se apersone de todo.



“Queremos pamicultura y es un cultivo que se puede sembrar en las sabanas, es tierra árida y toca echarles abono. El plátano que se da tan bueno que se da en las riberas del río Guaviare, un producto que se puede sacar”, explica.



Eliecer Nieto dice que la propuesta más importante que se le debe hacer al presidente Santos es el de la infraestructura vial: “Nosotros exigimos carreteras porque Mapiripán esta embotellado. No hay recursos. Porque así mismo los cultivos no le van a prosperar porque por dónde los sacamos”.



Otra propuesta que se le debe hacer al presidente es una reparación integral a las víctimas sea efectiva.



Luis Antonio Castillo quien vivió con mucha angustia la masacre dice que desde hace muchos años “estábamos esperando esta oportunidad y esperamos que nos llegue. Que esa reparación no se quedé de camino y no cambie de rumbo.