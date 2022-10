Zuluaga tomará decisiones políticas pertinentes si hubo plata de Odebrecht: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe, en entrevista con BLU Radio, manifestó que confía plenamente en las actuaciones de Óscar Iván Zuluaga en el caso Odebrecht, pero manifestó que de comprobarse que su campaña recibió dinero de la multinacional está seguro que el excandidato tomará las decisiones pertinentes.

“Le digo yo al comité de ética del Centro Democrático que investigue y llego a esta conclusión: si se confirma en todo esto que lo que ha dicho el doctor Óscar Iván es verdad, como yo lo creo, aquí lo que hubo otro intento de asalto a él. Si por desfortuna llegare a ser cierto que esa plata la dio Odebrecht a la campaña y él fue informado, sería muy grave y estoy seguro que él que es persona responsable tomaría las decisiones políticas pertinentes”, dijo.

De otro lado, el senador manifestó que Daniel García Arizabaleta, director de la campaña presidencial de 2014, le confesó que la multinacional brasilera pagó los tiquetes de su viaje a Brasil para la reunión entre Óscar Iván Zuluaga y Duda Mendonça.



“Él me dijo que él tuvo una relación laboral con Odebrecht entre 2010 y 2013. Él, yo no sé cómo, le preguntó a Odebrecht si podía contactar a la campaña con Duda, algo así. Él viajó con el doctor Zuluaga una vez. Ese viaje lo pagó Odebrecht. Él no intervino en la negociación del contrato con Duda. Esa es la versión que tengo de Daniel García”, dijo.



Además, manifestó que desconoce si hubo algún tipo de relación entre el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y la multinacional Odebrecht.



“Si ustedes me están preguntando si Odebrecht le dio dinero a Andrés Felipe Arias y si tuvo alguna relación con él, pregúntenle a él, lo mismo que a Juan Manuel Santos”, dijo el senador con respecto a una reunión, celebrada en 2009, en la que participó el exministro.



De otro lado, Uribe manifestó que no desconfía de las actuaciones de Zuluaga en este caso.



“El partido tiene que obrar institucionalmente. Ese no es un tema personal. A Óscar Iván Zuluaga le tengo confianza”, dijo.



