Alcalde (e) de Mocoa no descarta una limpieza social tras masacre que dejó cuatro muertos

Un nuevo hecho de violencia se registró en Colombia. El viernes 25 de agosto, alrededor de las 9:00 de la noche, un trágico suceso conmocionó a los residentes de Mocoa, ubicado en Putumayo. Dos individuos armados llevaron a cabo una masacre que dejó cuatro muertos. Según las autoridades, las víctimas se encontraban consumiendo sustancias alucinógenas en una zona boscosa del antiguo barrio San Fernando.

De acuerdo con el informe oficial, los dos autores de la masacre llegaron al área y, sin mediar palabras, dispararon contra las cuatro personas presentes. Luego, emprendieron la huida del lugar del crimen.

En Noticias de la Mañana, Leonardo Salazar, alcalde encargado de Mocoa, Putumayo, habló sobre la masacre y no descartó que se haya registrado el crimen por las mal llamadas limpiezas sociales.

“Hay dos grupos disputándose el territorio. Están el Cartel de Sinaloa y las disidencias de las Farc. Todo está en investigación, no sabemos realmente quién fue (...) No puedo confirmar que fueran habitantes de calle y no descarto que fuera una limpieza social”, señaló.

Hasta el momento, las autoridades están tratando de identificar a las víctimas y a los señalados de la masacre en Mocoa, Putumayo, y si tenían alguna relación. Por su parte, en el sitio de los hechos hicieron presencia la Policía y aseguraron que los hechos estarían vinculados a la venta y consumo de drogas.

Más masacres en Colombia

El senador y miembro del equipo de negociación en la mesa de diálogos con el ELN, Iván Cepeda, se pronunció sobre el hecho y repudio la nueva masacre que se registra en Colombia.

"Mi repudio a la masacre perpetrada por el Clan del Golfo en Cáceres, bajo Cauca antioqueño. Asesinados al menos seis personas civiles. Espero que autoridades militares actúen pronto y que se desmientan versiones que presentan la agresión a la población como combate", publicó el congresista.

