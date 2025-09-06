Colombia tras los ataques armados: Noticias de la Mañana, 6 de septiembre de 2025

Este sábado, 6 de septiembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Nueva junta del narcotráfico se conoció en las últimas horas gracias a un informe de inteligencia .

. Gustavo Petro, presidente de Colombia , ordenó al Ejército mayor presencia en el sur de Bolívar tras los desplazamientos ocasionados por la guerrilla.

, ordenó al Ejército mayor presencia en el sur de Bolívar tras los desplazamientos ocasionados por la guerrilla. La Corte Constitucional, tras un voto unánime, ratificó la prohibición de los espectáculos con animales en Colombia.

en Colombia. Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca , habló sobre las ayudas destinadas a los afectados por el atentado terrorista en Cali.

, habló sobre las ayudas destinadas a los afectados por el atentado terrorista en Cali. La familia de Valeria Afanador está solicitando a la Fiscalía General de la Nación pruebas de ADN para los funcionarios del colegio .

. La clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026, tras el partido con Bolivia, continúa celebrándose en el país.

