Colombia tras los ataques armados: Noticias de la Mañana, 6 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 06, 2025 10:16 a. m.
Este sábado, 6 de septiembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Nueva junta del narcotráfico se conoció en las últimas horas gracias a un informe de inteligencia.
- Gustavo Petro, presidente de Colombia, ordenó al Ejército mayor presencia en el sur de Bolívar tras los desplazamientos ocasionados por la guerrilla.
- La Corte Constitucional, tras un voto unánime, ratificó la prohibición de los espectáculos con animales en Colombia.
- Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, habló sobre las ayudas destinadas a los afectados por el atentado terrorista en Cali.
- La familia de Valeria Afanador está solicitando a la Fiscalía General de la Nación pruebas de ADN para los funcionarios del colegio.
- La clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026, tras el partido con Bolivia, continúa celebrándose en el país.
