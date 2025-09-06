Publicidad

Colombia tras los ataques armados: Noticias de la Mañana, 6 de septiembre de 2025

En Noticias de la Mañana del sábado, 6 de septiembre de 2025. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

Blu Radio referencia - Micrófono de Blu Radio - Cabina de Blu Radio
Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 10:16 a. m.

Este sábado, 6 de septiembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • Nueva junta del narcotráfico se conoció en las últimas horas gracias a un informe de inteligencia.
  • Gustavo Petro, presidente de Colombia, ordenó al Ejército mayor presencia en el sur de Bolívar tras los desplazamientos ocasionados por la guerrilla.
  • La Corte Constitucional, tras un voto unánime, ratificó la prohibición de los espectáculos con animales en Colombia.
  • Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, habló sobre las ayudas destinadas a los afectados por el atentado terrorista en Cali.
  • La familia de Valeria Afanador está solicitando a la Fiscalía General de la Nación pruebas de ADN para los funcionarios del colegio.
  • La clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026, tras el partido con Bolivia, continúa celebrándose en el país.

Escuche el programa completo aquí:

