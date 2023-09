"Esta alianza lo que busca es dejar por fuera de la segunda vuelta a Gustavo Bolívar": Miguel Uribe

A menos de dos meses de las elecciones regionales, el senador Miguel Uribe extendió la invitación a cuatro de los nueve candidatos que aspiran a la Alcaldía de Bogotá, para que se conforme una alianza y así dejar por fuera a el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, en una eventual segunda vuelta. La idea del senador del Centro Democrático es dejar sin posibilidades a Bolívar.

A través de la carta, el congresista del Centro Democrático pretende llegar a una alianza que deje sin posibilidades a Bolívar para llegar a la Alcaldía de Bogotá. El senador Miguel Uribe habló en Noticias de la Mañana sobre lo que busca con esta invitación y quiénes le respondieron.

“Lo primero que hay que resaltar es que los bogotanos vamos a tener el privilegio de votar en la primera vuelta por el candidato que nos gusta y ya tenemos segunda vuelta. Eso implica que tenemos que dejar de votar por el menos peor, frenar al que no nos gusta y empezar a pensar en votar por el mejor posible… En ese orden de ideas se ve qué hay un riesgo enorme, según las encuestas Gustavo Bolívar, el candidato del Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene toda la posibilidad de pasar a segunda vuelta. La alianza que yo he presentado implica unir candidatos que probablemente tengan algunos pensamientos diferentes, pero que en lo fundamental es de acuerdo en consensos programáticos para la defensa de las instituciones, la democracia y la libertad. Lo que busca esta alianza es dejar por fuera de la segunda vuelta a Gustavo Bolívar que le hará daño a Bogotá si llega a ser alcalde”, señaló el congresista.

Uribe Turbay señaló, además, lo que, según él, son los riesgos de una eventual victoria de Bolívar en su carrera de llegar a la Alcaldía de Bogotá y se refirió que el candidato del Pacto Histórico podría usar al aparato estatal para interferir en esa elección popular. También habló de Carlos Fernando Galán, quien lidera la intención de voto en la capital del país.

“Las encuestas no son las que determinan el resultado final, reflejan tendencias e indicadores de los candidatos y tienen incidencia en la opinión pública. Lo que necesitamos garantizar en qué Gustavo Bolívar no esté en segunda vuelta y la única opción viable es la unión de varios candidatos que representen una solución concreta a la seguridad y la gerencia en Bogotá. Las dos opciones que quedarían, si bien son diferentes, no representan riesgo para Bogotá” enfatizó.

Finalmente, el congresista habló de la fórmula para designar al candidato si la alianza que propone tiene efecto y mencionó por qué la decisión de invitar a estos cuatro candidatos a formar parte de una posible alianza.

Cabe recordar que la fecha límite para hacer modificaciones a candidaturas es el 28 de septiembre según lo establece el calendario electoral.