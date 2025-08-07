Publicidad

Sigue la disputa con Perú: Noticias de la Mañana, 7 de agosto de 2025

En Noticias de la Mañana del jueves festivo, 7 de agosto de 2025. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

Blu Radio referencia - Micrófono de Blu Radio - Cabina de Blu Radio
Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 07, 2025 10:31 a. m.

Este jueves festivo, 7 de agosto de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • Delegación del Gobierno de Perú visita Santa Rosa mientras Petro está en Leticia este 7 de agosto. El presidente se pronunció.
  • Bogotá busca Récord Guinness con la ciclovía más larga del mundo este jueves festivo. Todo está listo.
  • Lo que prometía ser una noche de celebración para los seguidores de la banda argentina Damas Gratis, terminó en tragedia y caos. Fuertes disturbios en Movistar Arena obligaron a cancelar el concierto.
  • Varias ciudades participan en la marcha en apoyo al expresidente Álvaro Uribe, condenado a 12 años de prisión domiciliaria.

