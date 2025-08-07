Sigue la disputa con Perú: Noticias de la Mañana, 7 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 07, 2025 10:31 a. m.
Este jueves festivo, 7 de agosto de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Delegación del Gobierno de Perú visita Santa Rosa mientras Petro está en Leticia este 7 de agosto. El presidente se pronunció.
- Bogotá busca Récord Guinness con la ciclovía más larga del mundo este jueves festivo. Todo está listo.
- Lo que prometía ser una noche de celebración para los seguidores de la banda argentina Damas Gratis, terminó en tragedia y caos. Fuertes disturbios en Movistar Arena obligaron a cancelar el concierto.
- Varias ciudades participan en la marcha en apoyo al expresidente Álvaro Uribe, condenado a 12 años de prisión domiciliaria.