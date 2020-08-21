En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Antonio Conte

Antonio Conte

  • Napoli, supercampeón de Italia
    Napoli, supercampeón de Italia
    Foto: AFP
    Fútbol

    Napoli, nuevo supercampeón de Italia ante el Bolonia de Jhon Lucumí

    Esta fue la tercera Supercopa de Italia del Napolés en su palmarés. El defensor colombiano jugó todo el partido.

  • Antonio Conte.jpg
    Antonio Conte
    Foto: AFP
    Fútbol

    Tottenham anunció la salida de su técnico Antonio Conte

    La salida de Antonio Conte se produce días después de unas polémicas declaraciones en las que tachó de "egoístas" a sus jugadores y de no jugar "para el equipo".

  • Tuchel y Conte.jpg
    Tuchel y Conte
    Foto: AFP
    Fútbol

    La Federación Inglesa acusó a Tuchel y Conte de “conducta inapropiada” por encararse violentamente

    Ambos técnicos intercambiaron palabras con tono subido durante la segunda jornada de la Premier League.

  • Tuchel vs Conte.jpg
    Tuchel vs Conte
    Foto: AFP
    Fútbol

    Video: Thomas Tuchel y Antonio Conte por poco se van a los golpes en la Premier League

    Los entrenadores tuvieron un fuerte altercado en el que intervinieron jugadores y miembros del cuerpo técnico.

  • Tottenham y West Ham.jpg
    Tottenham y West Ham //
    Fotos: AFP
    Fútbol

    Premier League: el Tottenham y el West Ham reavivan la lucha por los puestos de Champions League

    Tottenham venció a Newscatle mientras que West Ham se impuso a Everton; junto a Arsenal y Manchester United están en la lucha por un puesto en la próxima Liga de Campeones.

  • Tottenham (2).jpg
    Tottenham //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Tottenham goleó y gustó frente a Newcastle United en la Premier League; Davinson Sánchez no jugó

    La victoria posicionó al Tottenham en puesto de Champions League e iguala puntos con los 'Gunners' de Mikel Arteta.

  • 297986_Blu Radio. Dávinson Sánchez / Foto: AFP
    Blu Radio. Dávinson Sánchez / Foto: AFP
    Fútbol

    Dávinson Sánchez jugó cinco minutos en la victoria del Tottenham sobre el Manchester City

    El Manchester City dejó puntos en la fecha 26 de la Premier League y se acorta la diferencia con su escolta Liverpool. Dávinson Sánchez ingresó al minuto 94.

  • Derrota del Tottenham.jpg
    Derrota del Tottenham
    Foto: AFP
    Fútbol

    Davinson Sánchez fue titular en la derrota del Tottenham frente a Wolverhampton

    Con este resultado los 'Wolves' son séptimo con 37 unidades mientras que 'Spurs' son octavos.

  • Tottenham goleó al Crystal Palace.jpg
    Tottenham goleó al Crystal Palace
    Foto: AFP
    Fútbol

    Lucas Moura impulsa al Tottenham ante el Crystal Palace y extiende la buena racha de Conte

    Se mostró superior el Tottenham ante un rival que perdió para el partido a su técnico, el francés Patrick Vieira, positivo en coronavirus.

  • Dávinson Sánchez anotó gol con Tottenham.jpg
    Dávinson Sánchez anotó gol con Tottenham
    Foto: AFP
    Fútbol

    El COVID-19 se toma al Tottenham: ocho jugadores están contagiados

    El Tottenham se prepara para jugar contra el Rennes en la Europa League Conference.

CARGAR MÁS

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad