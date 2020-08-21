Blu Radio Antonio Conte
Antonio Conte
Napoli, nuevo supercampeón de Italia ante el Bolonia de Jhon Lucumí
Esta fue la tercera Supercopa de Italia del Napolés en su palmarés. El defensor colombiano jugó todo el partido.
Tottenham anunció la salida de su técnico Antonio Conte
La salida de Antonio Conte se produce días después de unas polémicas declaraciones en las que tachó de "egoístas" a sus jugadores y de no jugar "para el equipo".
La Federación Inglesa acusó a Tuchel y Conte de “conducta inapropiada” por encararse violentamente
Ambos técnicos intercambiaron palabras con tono subido durante la segunda jornada de la Premier League.
Video: Thomas Tuchel y Antonio Conte por poco se van a los golpes en la Premier League
Los entrenadores tuvieron un fuerte altercado en el que intervinieron jugadores y miembros del cuerpo técnico.
Premier League: el Tottenham y el West Ham reavivan la lucha por los puestos de Champions League
Tottenham venció a Newscatle mientras que West Ham se impuso a Everton; junto a Arsenal y Manchester United están en la lucha por un puesto en la próxima Liga de Campeones.
Tottenham goleó y gustó frente a Newcastle United en la Premier League; Davinson Sánchez no jugó
La victoria posicionó al Tottenham en puesto de Champions League e iguala puntos con los 'Gunners' de Mikel Arteta.
Dávinson Sánchez jugó cinco minutos en la victoria del Tottenham sobre el Manchester City
El Manchester City dejó puntos en la fecha 26 de la Premier League y se acorta la diferencia con su escolta Liverpool. Dávinson Sánchez ingresó al minuto 94.
Davinson Sánchez fue titular en la derrota del Tottenham frente a Wolverhampton
Con este resultado los 'Wolves' son séptimo con 37 unidades mientras que 'Spurs' son octavos.
Lucas Moura impulsa al Tottenham ante el Crystal Palace y extiende la buena racha de Conte
Se mostró superior el Tottenham ante un rival que perdió para el partido a su técnico, el francés Patrick Vieira, positivo en coronavirus.
El COVID-19 se toma al Tottenham: ocho jugadores están contagiados
El Tottenham se prepara para jugar contra el Rennes en la Europa League Conference.