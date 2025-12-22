En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Napoli, nuevo supercampeón de Italia ante el Bolonia de Jhon Lucumí

Napoli, nuevo supercampeón de Italia ante el Bolonia de Jhon Lucumí

Esta fue la tercera Supercopa de Italia del Napolés en su palmarés. El defensor colombiano jugó todo el partido.

Napoli, supercampeón de Italia
Napoli, supercampeón de Italia
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad