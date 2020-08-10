Blu Radio Bielorrusia
Colombianos podrán viajar sin visa a este país de Europa: puede quedarse hasta por tres meses
Cancillería de Colombia confirmó que un nuevo país de Europa dejará de exigir visa a los turistas colombianos.
Este es el lejano país al que colombianos podrán entrar sin visa, confirma Cancillería
Se trata de un país situado en Europa Oriental y que colinda con Polonia y Rusia. La Cancillería colombiana aseguró que no se necesitará visa para estadías hasta de 90 días.
Juegos Olímpicos París 2024: rusos y bielorrusos podrán participar, pero con bandera neutral
Además, en los Juegos Olímpicos solo podrán participar "deportistas individuales neutrales" que hayan superado fases de clasificación y que no hayan apoyado activamente la invasión rusa de Ucrania.
El presidente de Bielorrusia Alexandr Lukashenko, dice que el jefe de Wagner está en Rusia
Hace una semana, el líder bielorruso aseguró que Prigozhin había llegado a Bielorrusia en virtud del trato alcanzado entre el Kremlin y el empresario tras la rebelión armada protagonizada por los mercenarios rusos el 24 de junio y en el que medió Lukashenko.
Vladimir Putin anuncia la llegada de primeras armas nucleares tácticas a Bielorrusia
"Se trata de una medida de disuasión", recalcó Putin en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
En julio iniciará el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia: Putin
Moscú aclara que, pese a que el armamento estará en suelo bielorruso, retendrá el control sobre ellas y sobre la decisión de su eventual uso.
Rusia afirma que no cambiará su plan de armas nucleares "tácticas" en Bielorrusia
El sábado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que el mes próximo podrían comenzar los preparativos para desplegar armas nucleares en Bielorrusia.
¿Los visitaría? Estos son los cinco países más peligrosos para viajar en el 2023
En este 2023, el propósito de millones de personas es viajar. Ya sea conocer Europa, ir en un crucero por el Caribe o explorar lugares históricos. Por lo que, National Geographic realizó un ranking con los países más peligrosos para viajar este año.
Tribunal bielorruso condena a Bialiatski, Nobel de la Paz, a 10 años de cárcel
La ONG Viasna precisó que otros dos activistas juzgados junto a Bialiatski, Valentin Stefanovitch y Vladimir Labkovitch, recibieron condenas de nueve y siete años de prisión, respectivamente.
Decisión histórica: Wimbledon no otorgará puntos ATP y WTA
La decisión se dio después de que el torneo Grand Slam excluyera a los tenistas rusos y bielorrusos tras la guerra en Ucrania.