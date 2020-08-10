En vivo
Blu Radio  / Bielorrusia

Bielorrusia

  Bielorrusia no pedirá visa a colombianos
    Bielorrusia no pedirá visa a colombianos
    Foto: Tintineando - Freepik
    Turismo

    Colombianos podrán viajar sin visa a este país de Europa: puede quedarse hasta por tres meses

    Cancillería de Colombia confirmó que un nuevo país de Europa dejará de exigir visa a los turistas colombianos.

  • Montaje del pasaporte colombiano con un fondo del paisaje de Minsk, capital de Bielorrusia.
    Minsk es la capital de Bielorrusia.
    Foto: Cancillería - Google Maps
    Turismo

    Este es el lejano país al que colombianos podrán entrar sin visa, confirma Cancillería

    Se trata de un país situado en Europa Oriental y que colinda con Polonia y Rusia. La Cancillería colombiana aseguró que no se necesitará visa para estadías hasta de 90 días.

  bandera_de_los_olimpicos_foto_afp_2.jpeg
    bandera_de_los_olimpicos_foto_afp_2.jpeg
    Fútbol

    Juegos Olímpicos París 2024: rusos y bielorrusos podrán participar, pero con bandera neutral

    Además, en los Juegos Olímpicos solo podrán participar "deportistas individuales neutrales" que hayan superado fases de clasificación y que no hayan apoyado activamente la invasión rusa de Ucrania.

  Lukashenko-Prigozhin
    Foto: AFP
    Lukashenko-Prigozhin
    Foto: AFP
    Mundo

    El presidente de Bielorrusia Alexandr Lukashenko, dice que el jefe de Wagner está en Rusia

    Hace una semana, el líder bielorruso aseguró que Prigozhin había llegado a Bielorrusia en virtud del trato alcanzado entre el Kremlin y el empresario tras la rebelión armada protagonizada por los mercenarios rusos el 24 de junio y en el que medió Lukashenko.

  • 302105_BLU Radio. Ensayo nuclear / Foto: AFP
    BLU Radio. Ensayo nuclear / Foto: AFP
    South Korea Defense Ministry/NurPhoto
    Mundo

    Vladimir Putin anuncia la llegada de primeras armas nucleares tácticas a Bielorrusia

    "Se trata de una medida de disuasión", recalcó Putin en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

  Presidente de Rusia, Vladimir Putin
    Foto: AFP
    Presidente de Rusia, Vladimir Putin
    Foto: AFP
    Mundo

    En julio iniciará el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia: Putin

    Moscú aclara que, pese a que el armamento estará en suelo bielorruso, retendrá el control sobre ellas y sobre la decisión de su eventual uso.

  • RUSSIA-ARMY-DEFENSE
    Ejercito Rusia
    OLGA MALTSEVA/AFP
    Mundo

    Rusia afirma que no cambiará su plan de armas nucleares "tácticas" en Bielorrusia

    El sábado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que el mes próximo podrían comenzar los preparativos para desplegar armas nucleares en Bielorrusia.

  • Afganistán
    Blu Radio - Afganistán
    Foto: AFP
    Mundo

    ¿Los visitaría? Estos son los cinco países más peligrosos para viajar en el 2023

    En este 2023, el propósito de millones de personas es viajar. Ya sea conocer Europa, ir en un crucero por el Caribe o explorar lugares históricos. Por lo que, National Geographic realizó un ranking con los países más peligrosos para viajar este año.

  Activista y premio Nobel de Paz Ales Bialiatski
    Foto: AFP
    Activista y premio Nobel de Paz Ales Bialiatski
    Foto: AFP
    Mundo

    Tribunal bielorruso condena a Bialiatski, Nobel de la Paz, a 10 años de cárcel

    La ONG Viasna precisó que otros dos activistas juzgados junto a Bialiatski, Valentin Stefanovitch y Vladimir Labkovitch, recibieron condenas de nueve y siete años de prisión, respectivamente.

  • Wimbledon.jpg
    Wimbledon
    Foto: AFP
    Deportes

    Decisión histórica: Wimbledon no otorgará puntos ATP y WTA

    La decisión se dio después de que el torneo Grand Slam excluyera a los tenistas rusos y bielorrusos tras la guerra en Ucrania.

