De memoria: el archivo de la HJCK
Poema equivoco del juglar ebrio, de León de Greiff
En 1960, el inconfundible León de Greiff hizo parte de la colección literaria de la HJCK, dejando una huella sonora invaluable. En este episodio, revivimos su voz y su palabra: una selección de poemas leídos por él mismo, que nos permiten escuchar el ritmo, la ironía y la musicalidad de uno de los poetas más singulares del siglo XX en Colombia.
Canción Nocturna, de León de Greiff
Filosofismos, de León de Greiff
Marvel Moreno y 'Tía Oriane'
En esta crónica de Ricardo Bada escuchamos la voz de la escritora colombiana Marvel Moreno hablando de su cuento 'Tía Oriane' y su relación con la cineasta venezolana Fina Torres quien llevó a cabo una adaptación de este texto al cine en 1985. Este audio pertenece al archivo de la HJCK y fue publicado en 1993.
El suicida, de Raúl Gómez Jattin
Raúl Gómez Jattin, poeta de los márgenes, del desgarro y del amor desbordado, nació hace 80 años, el 31 de mayo de 1945 en Cartagena. De ascendencia siria, el autor de "Esplendor de la mariposa" y la antología poética "Amanecer en el Valle del Sinú", entre otros, fue un cronista de su propia ruina, pero también un místico del cuerpo, de la pasión y de lo que no encaja en la normalidad.📻 Desde el Archivo de la HJCK compartimos esta pieza grabada en 1992 con Gómez Jattin leyendo su poema "El suicida" con su voz, esa misma que aún resuena en los callejones de Cartagena y en la historia de la poesía colombiana.
Isabel, de Raúl Gómez Jattin
El Dios que adora, de Raúl Gómez Jattin
Kepa Amuchastegui: Detrás del telón, una vida de teatro y actuación
El actor y director de teatro Kepa Amuchastegui falleció el 27 de mayo a sus 84 años tras más de seis décadas dedicado al arte. En esta grabación de 1981, del programa "Correo de la cultura" de la HJCK, el dramaturgo habla del teatro en el país y la necesidad que tenía en ese entonces de mayor espectacularidad, así como de su trayectoria y formación. Escúchelo aquí.
Cien años de Rosario Castellanos: tierra firme y manos de fuego
El 25 de mayo de 2025 se cumple el centenario de nacimiento de la escritora mexicana Rosario Castellanos, figura inaugural de la literatura Latinoamericana, quien escribió ensayos, poesía, novela y teatro, todos atravesados por su visión crítica de la cultura y el mundo. En este capítulo de De memoria trazamos un camino sobre su vida guiado por su voz que lee algunos poemas que grabó para la colección Voz viva de México de la UNAM, publicada en 1961, audios que están alojados en el archivo de la HJCK.
Totó la Momposina y la defensa de la identidad a través del arte
En el Día de la Afrocolombianidad compartimos las palabras de Totó la Momposina durante el Primer Congreso Nacional de Música en 2009, donde hizo un llamado a valorar el legado de la música tradicional de la identidad afrocolombiana, que ha alimentado otros géneros populares de la cultura colombiana. En esta grabación que hace parte del Archivo de la HJCK, la artista destaca la importancia de respetar, preservar y difundir la sabiduría de los trabajadores de la cultura regional.