-
Google vs. Disney: el acuerdo que fracasó y dejó a YouTube sin canales clave
Las principales noticias tecnológicas de la semana en América.
-
Once Caldas vs. Millonarios, por Copa Sudamericana: solo lo podrán ver algunos hinchas
Once Caldas buscará aprovechar la localía de Manizales y el apoyo de su hinchada. Millonarios, por su parte, llega tras derrotar al Deportes Tolima.
-
ESPN, Fox y Warner Bros. se unen para crear una plataforma streaming de deportes
La nueva plataforma streaming de deportes, que se podrá combinar con las ofertas de Disney+, Hulu y Max, incluiría también algunas emisiones de la NFL, la NBA y las Grandes Ligas de Béisbol, NASCAR, UFC y deportes universitarios.
-
Al Nassr vs. Persépolis EN VIVO hoy: ver a Cristiano Ronaldo por AFC Champions League
El inicio del partido Al Nassr vs. Persépolis será a la 1:00 de la tarde, hora Colombia.
-
Megan Rapinoe se prepara para decir adiós al fútbol femenino: una nueva era para EEUU
Oro olímpico en 2012 y campeona del mundo en 2015 y 2019, año en el que fue nombrada mejor futbolista del mundo, Rapinoe se despidió de la selección de Estados Unidos en setiembre.
-
Netflix superó las expectativas al conseguir 2,4 millones de usuarios nuevos
Con 227 millones de clientes, Netflix es la principal plataforma de "streaming" en el mundo.
-
No ir al Mundial fue muy duro para mí; esto es un mimo al corazón: Borré tras ganar Europa League
El 'Comandante' se mostró conmovido luego de ganar la final de la Europa League siendo una de las figuras; marcó el gol del empate y fue quinto en la tanda de penales.
-
“Malinterpretaron las cosas”: Sebastián Villa sobre declaraciones de la final Copa Libertadores 2018
Villa tuvo que aclarar sus repuestas en aquella final que el 'Xeneize' perdió 3-1 ante el 'Millonario'.
-
Tom Brady, superestrella del fútbol americano, rompe el silencio tras insistentes rumores de retiro
La superestrella de la NFL ha sido nombrado cinco veces MVP del Super Bowl y tres veces MVP de la temporada regular.
-
El mejor jugador de la historia de la NFL, Tom Brady, se retirará después de 22 temporadas
El jugador se va con siete títulos de Súper Bowl a los 44 años, según informó ESPN