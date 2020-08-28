En vivo
Blu Radio  / ESPN

  • Google vs. Disney
    Fotos: AFP
    Tecnología

    Google vs. Disney: el acuerdo que fracasó y dejó a YouTube sin canales clave

    Las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

  • Dónde ver Millonarios vs. Once Caldas
    Foto: Dimayor
    Fútbol

    Once Caldas vs. Millonarios, por Copa Sudamericana: solo lo podrán ver algunos hinchas

    Once Caldas buscará aprovechar la localía de Manizales y el apoyo de su hinchada. Millonarios, por su parte, llega tras derrotar al Deportes Tolima.

  • ESPN, Fox y Warner Bros. se unen para crear una plataforma streaming de deportes
    Foto: AFP
    Tecnología

    ESPN, Fox y Warner Bros. se unen para crear una plataforma streaming de deportes

    La nueva plataforma streaming de deportes, que se podrá combinar con las ofertas de Disney+, Hulu y Max, incluiría también algunas emisiones de la NFL, la NBA y las Grandes Ligas de Béisbol, NASCAR, UFC y deportes universitarios.

  • El delantero portugués #07 de Nassr, Cristiano Ronaldo, celebra después de marcar un gol durante el partido de fútbol de la Saudi Pro League entre Al-Nassr y Al-Akhdoud en el Estadio Al-Awal Park de Riyadh el 24 de noviembre de 2023.
    Cristiano Ronaldo es uno de los máximos goleadores en el 2023.
    Foto: AFP
    EN VIVO
    Fútbol

    Al Nassr vs. Persépolis EN VIVO hoy: ver a Cristiano Ronaldo por AFC Champions League

    El inicio del partido Al Nassr vs. Persépolis será a la 1:00 de la tarde, hora Colombia.

  • Megan Rapinoe_AFP.jpg
    Megan Rapinoe
    Foto: AFP
    Fútbol

    Megan Rapinoe se prepara para decir adiós al fútbol femenino: una nueva era para EEUU

    Oro olímpico en 2012 y campeona del mundo en 2015 y 2019, año en el que fue nombrada mejor futbolista del mundo, Rapinoe se despidió de la selección de Estados Unidos en setiembre.

  • NETFLIX
    Blu Radio
    OLIVIER DOULIERY/AFP
    Tecnología

    Netflix superó las expectativas al conseguir 2,4 millones de usuarios nuevos

    Con 227 millones de clientes, Netflix es la principal plataforma de "streaming" en el mundo.

  • Borré.jpg
    Rafael Santos Borré //
    Foto: AFP
    Fútbol

    No ir al Mundial fue muy duro para mí; esto es un mimo al corazón: Borré tras ganar Europa League

    El 'Comandante' se mostró conmovido luego de ganar la final de la Europa League siendo una de las figuras; marcó el gol del empate y fue quinto en la tanda de penales.

  • Sebastián villa boca juniors foto twitter boca.jpg
    Sebastián Villa
    Foto: Twitter @BocaJrsOficial
    Fútbol

    “Malinterpretaron las cosas”: Sebastián Villa sobre declaraciones de la final Copa Libertadores 2018

    Villa tuvo que aclarar sus repuestas en aquella final que el 'Xeneize' perdió 3-1 ante el 'Millonario'.

  • Tom Brady.jpg
    Tom Brady
    Foto: AFP
    Deportes

    Tom Brady, superestrella del fútbol americano, rompe el silencio tras insistentes rumores de retiro

    La superestrella de la NFL ha sido nombrado cinco veces MVP del Super Bowl y tres veces MVP de la temporada regular.

  • Tom Brady.jpg
    Tom Brady
    Foto: AFP
    Deportes

    El mejor jugador de la historia de la NFL, Tom Brady, se retirará después de 22 temporadas

    El jugador se va con siete títulos de Súper Bowl a los 44 años, según informó ESPN

