Once Caldas vs. Millonarios, por Copa Sudamericana: solo lo podrán ver algunos hinchas

El próximo miércoles 5 de marzo, a las 7:30 p.m., se vivirá un emocionante duelo entre Once Caldas y Millonarios en el estadio Palogrande de Manizales, correspondiente a la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, este partido no estará al alcance de todos los hinchas, ya que su transmisión tendrá restricciones en cuanto a la plataforma de visualización.

A diferencia de otros encuentros de la Copa Sudamericana, como el de Junior vs. América, que será transmitido por ESPN, el duelo entre el equipo manizaleño y el embajador solo podrá verse a través de Directv Sports o su plataforma digital Directv Go. Esto significa que los aficionados que no cuenten con este servicio no podrán seguir el partido por televisión tradicional.

¿Cómo ver el partido de Millonarios contra Once Caldas?

Para quienes no tienen acceso a estas plataformas, el partido también podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Blu Radio, que ofrecerá una alternativa para escuchar la narración y los detalles del encuentro.

El juego entre Once Caldas y Millonarios promete ser uno de los más atractivos de la semana. Ambos equipos llegan con la ilusión de avanzar a la fase de grupos y no quedar por fuera de un torneo internacional tan pronto en el año. Además, significa varios miles de dólares adicionales para la institución que gane.

Once Caldas buscará aprovechar la localía de Manizales y el apoyo de su hinchada para sumar tres puntos importantes. Millonarios, por su parte, llega tras derrotar al Deportes Tolima por la Liga BetPlay.

¿Por qué no está en ESPN?

La razón por la que este partido no se transmitirá por ESPN radica en los derechos de transmisión adquiridos por Directv Sports, que tiene exclusividad para ciertos encuentros de la Copa Sudamericana.