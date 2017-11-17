Blu Radio Gamarra
Sigue hospitalizada pareja que fue quemada por una mujer en Gamarra dentro de una finca
En el Hospital Internacional de Colombia permanece un hombre de 44 años y una mujer de 27 años, a quienes una mujer les arrojó combustible en la habitación donde estaban y encendió las llamas.
Mujer intentó quemar finca en Gamarra, Cesar, con su esposo y su amante dentro
Las personas afectadas fueron identificadas como María Alejandra Ortiz y Luis Fernando Bohórquez.
Acusan a exalcalde de Gamarra, su hermano y representantes de empresa por sobornos de Odebrecht
La Fiscalía estableció que la empresa Midas S.A.S carecía de licencia minera, músculo financiero, experiencia, logística y capacidad para cumplir una adición del tramo Ocaña Gamarra al proyecto ‘Ruta del Sol II’.
Registradora de Gamarra, Cesar, fue dada de alta después de 60 días hospitalizada en Bucaramanga
La funcionaria se encontraba en el Hospital Universitario de Santander (HUS), tras sufrir graves quemaduras durante los actos vandálicos que originaron un incendio en la sede de la Registraduría de Gamarra.
Elecciones atípicas en Gamarra, Cesar: Cristian Márquez es el nuevo alcalde
La jornada electoral en Gamarra, Cesar, se repitió luego de que allí ganara el voto en blanco y se registraran hechos de violencia el pasado 29 de octubre.
“Los actos violentos que sucedieron en Gamarra no deben volver a ocurrir”: registrador nacional
Los habitantes de Gamarra, Cesar, eligen el alcalde que los va a gobernar a partir del 1 de enero de 2024 por los próximos 4 años, luego de que ganara el voto en blanco el pasado 29 de octubre.
Registraduría entrega visto bueno para elecciones en Gamarra, Cesar, el 24 de diciembre
Para hablar sobre la nueva jornada de elecciones que se llevarán a cabo el 24 de diciembre, se conectó con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga; Nicolás Farfán, registrador delegado en lo Electoral.
Funcionaria de la Registraduría de Gamarra permanece en estado crítico en Bucaramanga
Una infección pulmonar hizo necesario su traslado del Hospital Universitario de Santander a la Fundación Cardiovascular de Colombia.
A la cárcel presuntos responsables del incendio en Registraduría de Gamarra, Cesar
Dos de los involucrados habrían trasladado una pimpina de gasolina oculta en un coche de bebé hasta el punto donde se generó la conflagración.
Registrador Alexander Vega destacó trabajo de la Fiscalía por capturas en Gamarra, Cesar
El registrador nacional, Alexander Vega, agradeció a Fiscalía por la captura de los presuntos implicados en el incendio en Gamarra, Cesar. En las próximas horas serán judicializados los primeros cinco presuntos sospechosos de la muerte de una funcionaria de la entidad.