Blu Radio  / Gamarra

Gamarra

  • En estado crítico pareja quemada en Gamarra .JPG
    Imagen del HIC. En estado crítico pareja quemada en Gamarra
    Santanderes

    Sigue hospitalizada pareja que fue quemada por una mujer en Gamarra dentro de una finca

    En el Hospital Internacional de Colombia permanece un hombre de 44 años y una mujer de 27 años, a quienes una mujer les arrojó combustible en la habitación donde estaban y encendió las llamas.

  • carcel-afp .jpg
    Blu Radio - AFP
    Blu Radio - AFP
    Caribe

    Mujer intentó quemar finca en Gamarra, Cesar, con su esposo y su amante dentro

    Las personas afectadas fueron identificadas como María Alejandra Ortiz y Luis Fernando Bohórquez.

  • 334609_BLU Radio // Odebrecht // Foto: AFP
    BLU Radio // Odebrecht // Foto: AFP
    Judicial

    Acusan a exalcalde de Gamarra, su hermano y representantes de empresa por sobornos de Odebrecht

    La Fiscalía estableció que la empresa Midas S.A.S carecía de licencia minera, músculo financiero, experiencia, logística y capacidad para cumplir una adición del tramo Ocaña Gamarra al proyecto ‘Ruta del Sol II’.

  • Gamarra.jpeg
    Incendio en instalaciones de la Registraduría en Gamarra, Cesar.
    Foto: BLU Radio.
    Santanderes

    Registradora de Gamarra, Cesar, fue dada de alta después de 60 días hospitalizada en Bucaramanga

    La funcionaria se encontraba en el Hospital Universitario de Santander (HUS), tras sufrir graves quemaduras durante los actos vandálicos que originaron un incendio en la sede de la Registraduría de Gamarra.

  • 304481_BLU Radio. Urna. Foto: referencia BLU Radio.
    BLU Radio. Urna. Foto: referencia BLU Radio.
    Blu Radio
    Caribe

    Elecciones atípicas en Gamarra, Cesar: Cristian Márquez es el nuevo alcalde

    La jornada electoral en Gamarra, Cesar, se repitió luego de que allí ganara el voto en blanco y se registraran hechos de violencia el pasado 29 de octubre.

  • Hernán Penagos, registrador nacional
    Hernán Penagos, registrador nacional
    Foto: X @CorteSupremaJ
    Nación

    “Los actos violentos que sucedieron en Gamarra no deben volver a ocurrir”: registrador nacional

    Los habitantes de Gamarra, Cesar, eligen el alcalde que los va a gobernar a partir del 1 de enero de 2024 por los próximos 4 años, luego de que ganara el voto en blanco el pasado 29 de octubre.

  • Registraduría
    Registraduría /
    Foto: registraduría.gov.co
    Nación

    Registraduría entrega visto bueno para elecciones en Gamarra, Cesar, el 24 de diciembre

    Para hablar sobre la nueva jornada de elecciones que se llevarán a cabo el 24 de diciembre, se conectó con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga; Nicolás Farfán, registrador delegado en lo Electoral.

  • Gamarra.jpeg
    Incendio en instalaciones de la Registraduría en Gamarra, Cesar.
    Foto: BLU Radio.
    Santanderes

    Funcionaria de la Registraduría de Gamarra permanece en estado crítico en Bucaramanga

    Una infección pulmonar hizo necesario su traslado del Hospital Universitario de Santander a la Fundación Cardiovascular de Colombia.

  • presuntos responsables del incendio en registraduria de Gamarra, Cesar
    presuntos responsables del incendio en Registraduría de Gamarra, Cesar / Foto: Fiscalía
    Judicial

    A la cárcel presuntos responsables del incendio en Registraduría de Gamarra, Cesar

    Dos de los involucrados habrían trasladado una pimpina de gasolina oculta en un coche de bebé hasta el punto donde se generó la conflagración.

  • En video quedó el momento del inicio del incendio en la Registraduría de Gamarra, Cesar
    En video quedó el momento del inicio del incendio en la Registraduría de Gamarra, Cesar
    Foto: captura pantalla redes
    Nación

    Registrador Alexander Vega destacó trabajo de la Fiscalía por capturas en Gamarra, Cesar

    El registrador nacional, Alexander Vega, agradeció a Fiscalía por la captura de los presuntos implicados en el incendio en Gamarra, Cesar. En las próximas horas serán judicializados los primeros cinco presuntos sospechosos de la muerte de una funcionaria de la entidad.

