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Alcaldía de Bogotá rechaza agresiones de comunidad Emberá Katío y denuncia daños en UPI La Florida
Estos hechos, según la Alcaldía de Bogotá, se suman al bloqueo institucional que la comunidad mantiene desde el pasado 25 de marzo, el cual ha impedido el ingreso de los equipos del Distrito.
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Tocar la mano del Papa me cambió la vida: Ferney, exhabitante del Bronx
El joven aseguró que fue una experiencia única que lo “llenó de alegría y vida”.
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Llevar habitantes de calle a Acandí hasta ahora es un proyecto: Idiprón
El director de la entidad indicó que los jóvenes irían de manera voluntaria y por un máximo de seis meses.
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Falleció el padre Javier de Nicoló
El sacerdote salesiano italiano Javier de Nicoló, que dedicó su vida a trabajar por la niñez colombiana, falleció en Bogotá a los 88 años de edad.
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Preocupación por alto nivel de drogadicción entre niños y jóvenes en Bogotá
Wilfredo Grajales, director del Idiprom, se mostró preocupado por el alto número de jóvenes que tienen problemas de drogadicción en localidades como Ciudad Bolívar y Puente Aranda.