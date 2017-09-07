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Blu Radio  / Idipron

Idipron

  • comunidad Emberá Katío.jpg
    Comunidad Emberá Katío.
    Foto: imagen de archivo, Unidad para las Víctimas.
    Bogotá

    Alcaldía de Bogotá rechaza agresiones de comunidad Emberá Katío y denuncia daños en UPI La Florida

    Estos hechos, según la Alcaldía de Bogotá, se suman al bloqueo institucional que la comunidad mantiene desde el pasado 25 de marzo, el cual ha impedido el ingreso de los equipos del Distrito.

  • 291223_BLU Radio. Jovenes IDIPRON // Foto: Twitter Idipron
    BLU Radio. Jovenes IDIPRON // Foto: Twitter Idipron
    Bogotá

    Tocar la mano del Papa me cambió la vida: Ferney, exhabitante del Bronx

    El joven aseguró que fue una experiencia única que lo “llenó de alegría y vida”.

  • 247446_Bronx - Foto referencia: AFP
    Bronx - Foto referencia: AFP
    Nación

    Llevar habitantes de calle a Acandí hasta ahora es un proyecto: Idiprón

    El director de la entidad indicó que los jóvenes irían de manera voluntaria y por un máximo de seis meses.

  • 25494_Javier de Nicoló - Foto: www.fundacionbosconia.org
    Javier de Nicoló - Foto: www.fundacionbosconia.org
    Nación

    Falleció el padre Javier de Nicoló

    El sacerdote salesiano italiano Javier de Nicoló, que dedicó su vida a trabajar por la niñez colombiana, falleció en Bogotá a los 88 años de edad.

  • 26413_Captagón, droga sintética / Foto: AFP
    Captagón, droga sintética / Foto: AFP
    Bogotá

    Preocupación por alto nivel de drogadicción entre niños y jóvenes en Bogotá

    Wilfredo Grajales, director del Idiprom, se mostró preocupado por el alto número de jóvenes que tienen problemas de drogadicción en localidades como Ciudad Bolívar y Puente Aranda.

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