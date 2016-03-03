En vivo
Blu Radio  / José Moreno Hernández

José Moreno Hernández

  • José Raúl Moreno
    José Raúl Moreno.
    Foto: Presidencia
    Nación

    Gobierno designa a José Raúl Moreno como encargado del Ministerio de Igualdad

    El nombramiento se da luego de que el pasado 15 de enero, el mandatario solicitara la carta de renuncia al entonces ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián.

  • 19060_franz
    Astronautas - Foto: AFP
    Cultura

    ¿Cómo es la vida a bordo de la Estación Espacial Internacional?

    Dos astronautas, el estadouidense Scott Kelly y el ruso Mijaíl Kornienko, regresaron a la Tierra, tras una misión de casi un año en la Estación Espacial Internacional (EEI) que concluyó esta semana.

