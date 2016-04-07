Blu Radio Puerto Gaitán - Meta
Puerto Gaitán - Meta
¿Cuándo canta J Balvin en Puerto Gaitán? Prográmese para el Festival de Verano
El regreso de J Balvin al Meta tras 16 años de ausencia marca la agenda del puente de Reyes. Conozca el horario y la programación oficial.
Más de 3.500 niños de Puerto Gaitán, Meta, no han podido reiniciar clases por la falta de docentes
Por la situación, los padres de familia bloquearon la vía principal para alzar su voz de rechazo y exigir que pronto esto se solucione.
Levantan bloqueos en la vía entre Puerto Gaitán y Campo Rubiales, en el Meta
Tras cinco horas de diálogo, el Gobierno nacional y manifestantes llegaron a un acuerdo.
Dos temblores de magnitud superior a 4 sacudieron a Colombia en las últimas horas
El primero ocurrió en la noche del martes, hacia las 8:17 minutos de la noche.
Alerta amarilla en Puerto Gaitán por más de 80 sismos en las últimas semanas
Los temblores se han registrado en el sector de Rubiales, donde se concentra el campo de producción de petróleo más grande del país.
Sismo de 4.3 grados sacudió a Colombia este domingo
El movimiento telúrico fue sentido en distintas partes del territorio nacional.
En Puerto Gaitán, habitantes esperan con protestas a Duque y a los 32 gobernadores del país
En el municipio del Meta, hay 500 familias viviendo en predios de invasión sin condiciones de dignas. Además, se denuncia que petroleras estarían contratando a habitantes de otros municipios por cuotas políticas.
Travesía BLU
¿Ha soñado con poder ver los delfines rosados? Puerto Gaitán, Meta, le ofrece la experiencia ideal
Un plan lleno de naturaleza y hermosos paisajes a tan solo cinco horas de Bogotá.
Temblor de 3.6 grados se sintió en el departamento del Meta
El temblor tuvo como epicentro el municipio de Mesetas y una profundidad menor de 30 kilómetros, de acuerdo con la información.
Un avión DC-3 se accidentó cerca del aeropuerto de Puerto Gaitán, Meta
Una avión se accidentó en momentos en que despegaba de la pista del municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta.