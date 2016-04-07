En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Puerto Gaitán - Meta

Puerto Gaitán - Meta

  • J Balvin //
    Foto: AFP
    Turismo

    ¿Cuándo canta J Balvin en Puerto Gaitán? Prográmese para el Festival de Verano

    El regreso de J Balvin al Meta tras 16 años de ausencia marca la agenda del puente de Reyes. Conozca el horario y la programación oficial.

  • Protesta en Puerto Gaitán, Meta.jpg
    Protesta en Puerto Gaitán, Meta //
    Foto: suministrada por la comunidad
    Nación

    Más de 3.500 niños de Puerto Gaitán, Meta, no han podido reiniciar clases por la falta de docentes

    Por la situación, los padres de familia bloquearon la vía principal para alzar su voz de rechazo y exigir que pronto esto se solucione.

  • Diálogos del Gobierno y manifestantes en Puerto Gaitán
    Diálogos del Gobierno y manifestantes en Puerto Gaitán
    Foto: Alcaldía Puerto Gaitán
    Nación

    Levantan bloqueos en la vía entre Puerto Gaitán y Campo Rubiales, en el Meta

    Tras cinco horas de diálogo, el Gobierno nacional y manifestantes llegaron a un acuerdo.

  • Sismo, temblor en Colombia
    Sismo en Colombia
    Foto: SGC
    Nación

    Dos temblores de magnitud superior a 4 sacudieron a Colombia en las últimas horas

    El primero ocurrió en la noche del martes, hacia las 8:17 minutos de la noche.

  • Temblor en Puerto Gaitán, Meta
    Temblor en Puerto Gaitán, Meta
    Imagen: Google Maps, adaptación BLU Radio
    Nación

    Alerta amarilla en Puerto Gaitán por más de 80 sismos en las últimas semanas

    Los temblores se han registrado en el sector de Rubiales, donde se concentra el campo de producción de petróleo más grande del país.

  • 375143_sismografo-temblor-sismo-terremoto-afp_0_0.jpg
    sismografo-temblor-sismo-terremoto-afp_0_0.jpg
    Nación

    Sismo de 4.3 grados sacudió a Colombia este domingo

    El movimiento telúrico fue sentido en distintas partes del territorio nacional.

  • Puerto Gaitán.jpeg
    Puerto Gaitán
    Foto: suministrada
    Nación

    En Puerto Gaitán, habitantes esperan con protestas a Duque y a los 32 gobernadores del país

    En el municipio del Meta, hay 500 familias viviendo en predios de invasión sin condiciones de dignas. Además, se denuncia que petroleras estarían contratando a habitantes de otros municipios por cuotas políticas.

  • 322996_BLU Radio, Delfines / Foto: Pantallazo video de Caracol Noticias
    BLU Radio, Delfines / Foto: Pantallazo video de Caracol Noticias
    Travesía BLU

    ¿Ha soñado con poder ver los delfines rosados? Puerto Gaitán, Meta, le ofrece la experiencia ideal

    Un plan lleno de naturaleza y hermosos paisajes a tan solo cinco horas de Bogotá.

  • 371903_Foto: AFP
    Foto: AFP
    FREDERICK FLORIN/AFP
    Nación

    Temblor de 3.6 grados se sintió en el departamento del Meta

    El temblor tuvo como epicentro el municipio de Mesetas y una profundidad menor de 30 kilómetros, de acuerdo con la información.

  • 23086_franz
    Avioneta accidentada en Meta - Foto:Yider Torres
    Nación

    Un avión DC-3 se accidentó cerca del aeropuerto de Puerto Gaitán, Meta

    Una avión se accidentó en momentos en que despegaba de la pista del municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta.

Publicidad