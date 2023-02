Más de 3.500 niños de Puerto Gaitán, Meta, no han podido reiniciar clases por la falta de docentes

Crece la preocupación en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, por parte de padres de familia ante la crisis educativa en la región; según la Asociación de Educadores, solo el 70 % de la comunidad del departamento ha logrado iniciar clases normales en este 2023, mientras que, el otro 30 % no ha logrado reanudar clase o no lo hace en condiciones normales.

La situación encendió las alarmas de los padres de familia que, como forma de rechazo, salieron a protestar y bloquear la vía principal del municipio de Puerto Gaitán, Meta, pues, según la comunidad, son más de 3.500 menores de edad que no han podido iniciar su calendario escolar debido a que tres sedes educativas están cerradas por falta de docentes, además, tampoco cuentan con la cantidad mínima de escritorios y sillas.

“Se fueron a arrancar clases, pero los niños no tienen docentes y entregaron unas aulas, pero ninguna tiene pupitres ni nada para que ellos se puedan sentar”, aseveró Isaías Garzón, representantes de los padres de familia.

Luis Cardenio, representante de la Asociación de Educadores del Meta, confirmó a Blu Radio que no es la única problemática qué hay en los colegios del departamento; por ejemplo, en el centro poblado El Trinchó, entre los municipios de Puerto Concordia y Puerto Rico, “no hay agua ni luz, no hay internet no hay ni salones no hay nada, o sea, toca hacer de nuevo la escuela”

Publicidad

En otros lugares como en Villavicencio, iniciaron las clases, pero aún no hay ni transporte escolar para los menores priorizados y tampoco hay Plan de Alimentación Escolar (PAE), afectando a más de 55.000- estudiantes de 56 colegios de la capital del Meta.

Le puede interesar: 'El Camerino'